Florence Pugh parla della differenza di Yelena Belova in Black Widow e in Thunderbolts*

Mentre Yelena Belova si prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe, Florence Pugh esamina la progressione dell’arco narrativo del suo personaggio da Black Widow a Thunderbolts*. Fin dal suo debutto nella Fase 4, la Saga del Multiverso si è concentrata sull’affermazione di Yelena Belova come la nuova Black Widow. Dato che Pugh è un membro chiave del cast di Thunderbolts*, con un cast ricco di volti noti e non, questo film segna la più grande progressione nel percorso del personaggio di Yelena dal suo debutto fino a oggi.

Joe Deckelmeier di ScreenRant ha recentemente incontrato Pugh per discutere di Thunderbolts*, e le è stato chiesto quali siano, a suo avviso, le maggiori differenze per Yelena nel film della Fase 5 rispetto alle sue apparizioni in Black Widow e al suo ritorno nella serie TV Hawkeye. Sebbene Thunderbolts* non sarà un sequel diretto di Black Widow, questo film rende omaggio alle origini di Yelena, motivo per cui era importante per Florence Pugh vedere il suo personaggio esplorare un nuovo lato, pur rimanendo fedele alle sue origini, come ha affermato lei stessa:

Penso che ci sia un’enorme differenza tra dove si trova ora e l’ultima volta che l’abbiamo vista, persino in Hawkeye. Una cosa che ho adorato interpretare e che mi è piaciuto molto introdurre con lei è il suo entusiasmo per la vita, e la sua eccitazione di poter fare le sue scelte. In Black Widow, è una persona che è entusiasta delle tasche che ha sul gilet. Non vede l’ora di prendere un cane, Fanny Paciock. Non vede l’ora di esplorare il mondo. È così pronta a vivere. Ma poi perdere sua sorella la mette davvero, davvero in ginocchio. Le toglie completamente il gusto della vita. Non ha più uno scopo, non sa più perché è qui, e credo davvero che stia faticando a capire qual è il suo posto.

Una delle cose che era così importante per me interpretare era che dovessimo vedere quella luce in lei un po’ affievolirsi. Dovevamo vedere che non è più la ragazza piena di vita che era in Black Widow. Anche questa è una cosa davvero emozionante per me da fare: mostrare davvero il cambiamento in qualcuno. Che aspetto ha il dolore? Che aspetto ha il trauma? Che sensazione ha l’abbandono? Che aspetto ha la perdita di passione e di scopo? È stato davvero bello tornare a questo e sapere che si sono fidati di me per interpretarlo.