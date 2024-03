Sean Gunn, che nell’MCU ha fornito i movimenti per Rocket e ha interpretato Kraglin, è ora pronto a seguire suo fratello James Gunn e debuttare nel DC Universe. Qui egli ha in realtà già ben tre ruoli, in quanto è la voce di Weasel e GI Robot in Creature Commandos, ma il ruolo più importante sarà quello di Maxwell Lord, anche se l’attore sembra non poter ancora effettivamente confermare che si tratti di questo personaggio. “L’altro che hai menzionato – che non sono sicuro di poter ancora tecnicamente menzionare pubblicamente, anche se ovviamente la voce è uscita – tutto ciò che posso dire è che quel personaggio è un po’ più radicato nell’essere“, ha detto Gunn in una chiacchierata con ScreenRant.

“Molto più radicato, ovviamente, come essere umano. Quindi è un personaggio che affronterò in modo più tradizionale“. Gunn ha parlato anche degli altri due ruoli che sta interpretando nel DCU, affermando di essere “ben attrezzato” per destreggiarsi tra più personaggi in qualsiasi momento. “E persino io, che sono un attore molto caratterista, ho fatto tanti tipi di cose diverse e strane. Quindi, oltre ai tre personaggi che hai citato, ho tre diversi film indipendenti che sto facendo, a partire dalla prossima settimana e nel corso dei prossimi mesi. Quindi ci sono un sacco di personaggi che sto cercando di gestire, tutti“, ha aggiunto Gunn.

Ha poi fatto un paragone tra Weasel e GI Robot, dicendo che il primo è quasi tutto recitato fisicamente, mentre il secondo dipende molto dalla sua voce. “Ma per la DC in particolare, una delle cose che rende tutto più facile è che i personaggi di Creature Commandos sono animati, ma anche se fossero in live action, come abbiamo visto con Weasel, c’è ancora la CGI, sarebbero personaggi in CGI“, ha continuato. “Anche GI Robot è ovviamente un robot. Weasel, sì, grugnisce e cose del genere, ma si tratta soprattutto di movimenti. GI è quasi completamente incentrato sulla voce. Quindi sono un po’ diversi l’uno dall’altro. E si trovano in una zona molto lontana dello spettro dei personaggi dell’universo“.

Sean Gunn sarà in Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior. Steve Agee riprenderà il suo ruolo in Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.