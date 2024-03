Ancora non sappiamo quando verrà distribuito in sala Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, inizialmente previsto per questo aprile ma poi rinviato a data da destinarsi per permettere ulteriori lavori sul film. Tuttavia, gli account dei social media di Spider-Man: Across the Spider-Verse (qui la recensione) hanno iniziato a stuzzicare i fan riguardo la trama di questo atteso terzo film. L’account del film ha infatti twittato “Miles Morales contro Miles G. Morales” con entrambi i loro loghi uno accanto all’altro. Come i fan ricorderanno, la variante “malvagia” di Morale ha fatto la sua comparsa nel finale del film, anticipando dunque un suo ruolo più esteso nel prossimo capitolo.

Con questo post, dunque, i fan sono portati a pensare che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse esplorerà il conflitto tra queste due varianti molto diverse di Miles Morales. Alla fine dell’ultimo film era abbastanza chiaro che non si poteva ragionare con il giovane Prowler. Quindi, l’unico modo per tornare a casa e salvare tutto da La Macchia è una grande battaglia. Dal punto di vista tematico, questo è perfetto per i film dello Spider-Verse. Ognuno di essi affronta infatti il tema dell’identità a modo suo. Il Multiverso attira molta attenzione, ma in realtà questi film sono storie di Miles Morales che si ritaglia la propria identità in mezzo a un mare di persone simili a lui.

In effetti, Spider-Man: Across the Spider-Verse insiste ancora di più su questi temi, evidenziando il tema dell'”evento canonico“. Non c’è spazio per le variazioni tra gli Spider-Man, perché gli elementi costitutivi di come nascono devono essere preservati così come sono. Miles Morales si oppone a tutto questo, tendando di trovare un alternativa al verificarsi di certi eventi. Ora, con il destino del multiverso in gioco, Miles dovrà sconfiggere una versione di sé stesso che ha trovato un modo diverso di portare avanti il mantello. Ciò che rende il nostro eroe l'”Ultimate Spider-Man” potrebbe essere proprio la sua capacità di colorare fuori dalle righe. Ne sapremo di più quando Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà nelle sale.

Miles Morales vs. Miles G. Morales pic.twitter.com/tNT8oXfggg — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) March 6, 2024

Cosa sappiamo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Il film che precede Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse, è uscito all’inizio di quest’anno. È stato diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Il film presenta le voci di Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Hailee Steinfeld nel ruolo di Gwen Stacy, Jake Johnson nel ruolo di Peter B. Parker, Issa Rae nel ruolo di Spider-Woman, Daniel Kaluuya nel ruolo di Spider-Punk, Karan Soni nel ruolo di Spider-Man India, Oscar Isaac nel ruolo di Spider-Man 2099, Jason Schwartzman nel ruolo di The Spot, Brian Tyree Henry nel ruolo di Jefferson Davis, Luna Lauren Velez nel ruolo di Rio Morales, Greta Lee nel ruolo di Lyla, Andy Samberg nel ruolo di Scarlet Spider e altri ancora.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato prodotto da Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg con Alonzo Ruvalcaba. Aditya Sood, e il regista del primo film, Peter Ramsey, alla produzione esecutiva. Il film non ha ancora una data di uscita. L’uscita era inizialmente prevista per il 29 marzo 2024, ma è stata tolta dal calendario.