Highlander: Henry Cavill svela l’incredibile gioco di spade che sarà presente nel reboot

L’attrazione principale del panel della Lionsgate al CinemaCon di ieri pomeriggio era sicuramente l’attore Henry Cavill, presente per promuovere il prossimo film dello studio, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, che uscirà nelle sale americano alla fine del mese.

Ma Henry Cavill ha anche accennato brevemente al prossimo revival di Highlander, diretto da Chad Stahelski, il regista di John Wick.

“Se pensavate di avermi già visto fare un lavoro di spada, non avete ancora visto nulla“, ha detto Henry Cavill, che in precedenza ha recitato in The Witcher di Netflix.

Cosa ha detto Henry Cavill sul reboot di Highlander?

Henry Cavill ha lasciato intendere che la lettura iniziale della sceneggiatura gli ha suscitato qualche dubbio, poiché è un grande fan del film originale e ci sono alcune interessanti modifiche al materiale di partenza.

“Sono un amante dei film originali, nel bene e nel male, ed è una di quelle cose per cui quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta non ero molto sicuro di dove volessero andare a parare“, ha ammesso.

Ma a quanto pare Henry Cavill è stato inizialmente conquistato, visto che ha anche anticipato come il reboot definirà meglio i personaggi, aggiungendo: “Ma santo cielo, stiamo andando in profondità in questi personaggi“.

Questo fa eco a quanto Henry Cavill aveva già dichiarato a febbraio, quando aveva osservato: “Ero, sono, un fan di Highlander. Erano film molto divertenti. Ovviamente li ho guardati quando ero molto più giovane e da allora li ho rivisti“.

“Ma anche la serie televisiva. Mi è piaciuta molto la storia che c’è dietro. Il senso di un guerriero tragico, con una storia da raccontare che non è solo un ragazzo figo con una spada figa che fa cose fighe. E questo va ancora più a fondo“.

Di cosa parlerà Highlander?

Highlander segue una storia fittizia che afferma l’esistenza di immortali nascosti nella società normale. Essi devono cacciare e uccidere altri immortali decapitandoli in una gara nota come L’Adunanza, che vedrà l’ultimo immortale a conquistare il potere finale.

Sebbene le origini della gara non siano mai state spiegate esplicitamente, il franchise in genere sostiene che gli immortali esistono dall’alba dei tempi e che la gara tra loro deve rispettare solo tre regole ferree:

il combattimento sul suolo sacro è proibito

il combattimento deve essere uno contro uno

alla fine, ce ne può essere solo uno.

Non molto tempo fa, la Warner Bros. Discovery ha annunciato che Henry Cavill non tornerà a vestire i panni di Superman in seguito alla decisione di rinnovare il DC Cinematic Universe. Henry Cavill ha anche recentemente abbandonato il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix, per divergenze creative.

I fan dell’attore sperano che l’esperienza di Stahleski nel campo dell’azione e l’abilità con la spada acquisita da Henry Cavill nel ruolo di Geralt portino a una collaborazione di successo, perché i fan di lunga data dell’attore vogliono davvero vedere Cavill vincere.

Foto di comertina imagepressagency via Depositphotos.com