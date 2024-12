Sony: un nuovo rapporto rivela il vero motivo per cui non ha mai usato Spider-Man in film come Venom, Morbius e Kraven

All’inizio della settimana è stato riportato che Kraven il cacciatore avrebbe segnato la fine dell’universo di Spider-Man della Sony. Variety è intervenuto per smentire questa affermazione.

Secondo l’agenzia, tecnicamente non è mai esistito un “universo” condiviso per questi personaggi. Sia Madame Web che Kraven il cacciatore sono stati presentati come storie “standalone”, ma solo dopo il fallimento di Morbius, chiaramente ambientato nello stesso mondo di Venom.

Riconoscendo che la Sony intende ora concentrarsi sui suoi progetti su Spider-Man, è evidente che questi film spin-off sono stati messi da parte.

L’incombente fallimento al botteghino [di Kraven il Cacciatore] significa quasi certamente la fine di questo sforzo dello studio“, spiega il rapporto, ”che un esperto insider della Sony ha imputato a una “esuberanza irrazionale nei confronti dei supereroi” che ha portato alla diminuzione del primato del genere come forza principale al botteghino”.

Sebbene gli stessi addetti ai lavori difendano “ferocemente” il successo della trilogia di Venom, ogni nuovo capitolo ha comunque guadagnato meno del precedente. Tuttavia, con Venom: The Last Dance che ha guadagnato all’estero più di La furia di Carnage, potremmo non aver visto l’ultima volta il Protettore Letale.

In seguito è stato spiegato che il successo di Venom del 2018 “ ha dato alla Sony la falsa impressione che il pubblico sarebbe accorso a vedere un film su qualsiasi personaggio di Spider-Man senza Spider-Man nel film”.

Secondo una fonte della Sony, l’accordo tra Disney e Sony non ha mai impedito a quest’ultima di includere Spider-Man in questi progetti spin-off.

Ma all’interno dello studio c’era la sensazione che il pubblico non avrebbe accettato che lo Spidey di Holland spuntasse improvvisamente in un film live-action che non faceva parte del MCU, soprattutto dopo che “Spider-Man: No Way Home” e i progetti dei Marvel Studios “Loki” e “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” avevano stabilito i confini definitivi del multiverso Marvel”.

Questo ha costretto la Sony a rigirare pesantemente Morbius per spiegare come Michael Keaton potesse apparire in un altro universo (in base a questo rapporto, sembra che lo studio abbia creduto che i fan sarebbero stati felici di supporre che il film del Vampiro Vivente e Venom si svolgessero semplicemente altrove sulla Terra-616).

La Sony è consapevole che questi film non funzionano e probabilmente sarà più “perspicace” nei suoi sforzi futuri. Come dice un produttore veterano, “il cinismo si percepisce a un miglio di distanza. Stanno sfornando prodotti, e si sente che è così. Non c’è controllo di qualità”.