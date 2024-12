Clayface: 6 attori che potrebbero interpretare il cattivo nell’adattamento del DCU

Se non lo sapete, Clayface riceverà un adattamento personale del DCU! Per me è stato uno shock. Le voci che circolavano su Clayface mi sembravano tutte improbabili, ma non si sa mai quale voce finirà per essere confermata al giorno d’oggi. Ora sappiamo senza ombra di dubbio che Clayface farà il suo ingresso nel DCU, come ha confermato lo stesso James Gunn. Abbiamo anche un anno di uscita: 2026. Allora, chi interpreterà Clayface?

6 Alan Tudyk alla prima di “Zootopia” – Foto di PopularImages via Depositphotos.com Alan Tudyk Chi interpreterà Clayface è attualmente sconosciuto, ma la prima persona che viene in mente è Alan Tudyk. Tudyk ha già doppiato Clayface in un prossimo episodio di Creature Commandos e Gunn ha dichiarato che i doppiatori interpreteranno i loro personaggi sia nel live action che nell’animazione. Tuttavia, sembra che abbia fatto almeno una parziale marcia indietro, affermando che non è garantito per i ruoli minori. Sembra che Alan Tudyk possa interpretare Clayface sia nell’animazione che nel live action, ma ha già dato la voce al Dottor Phosphorus, il che significa che, se Gunn si attenesse al suo ruolo, lo interpreterebbe anche nel live action. A me sembra che Tudyk sia stato scritturato per il ruolo di Phosphorus e che poi gli sia stato affidato anche il ruolo di voce di Clayface. Ora che Clayface ha un progetto tutto suo, credo che molto probabilmente lo interpreterà qualcun altro. Anche se Tudyk sta andando benissimo nel ruolo di Fosforo!

5 Ron Perlman alla prima di “The Tragedy Of Macbeth” di Apple Original Films e A24 – Foto di imagepressagency via Depositphotos.com Ron Perlman Conosciuto principalmente per il suo ruolo in Sons of Anarchy, Ron Perlman non è nuovo agli adattamenti cinematografici dei fumetti. Ha interpretato Hellboy in Hellboy, uscito nel 2004, e in Hellboy II: The Golden Army. Tuttavia, la sua partecipazione a questo franchise non è il motivo per cui penso che sarebbe fantastico nel ruolo di Clayface. Ron Perlman ha doppiato Clayface in Batman The Animated Series. L’interpretazione di Clayface nella serie animata è stata una delle migliori, se non la migliore, fino ad oggi. Sono cresciuto guardando questa serie, che mi ha fatto appassionare per tutta la vita a Batman e ai supereroi. Mi piacerebbe vedere Perlman riprendere il suo ruolo. Tuttavia, Perlman ha 74 anni. Se vogliono che qualcuno interpreti il personaggio per molto tempo, hanno bisogno di qualcuno più giovane.

4 Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it Jake Gyllenhaal Onestamente penso che Jake Gyllenhaal potrebbe interpretare quasi tutti i ruoli che gli vengono proposti nel DCU. È uno dei miei attori preferiti che abbiano mai calcato lo schermo. Uno dei miei film preferiti è Prisoners, in cui Gyllenhaal interpreta sapientemente un detective che cerca di trovare un rapitore. Gyllenhaal è anche una delle mie scelte migliori per il ruolo di Batman del DCU, ma credo che potrebbe interpretare al meglio il ruolo di un attore complesso, sofferente e combattuto trasformato in un cattivo mutaforma. Onestamente non ho altre motivazioni se non quella che Gyllenhaal è sempre fantastico in ogni ruolo in cui recita, compreso Spider-Man Far From Home, ma è un’ottima motivazione.

3 Laurence Fishburne al Festival di Cannes – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it Laurence Fishburne Mi piace molto l’idea di un attore più anziano che interpreti Basil Karlo. Ron Perlman potrebbe essere un po’ troppo vecchio per unirsi a un franchise che, si spera, durerà diversi decenni come il DCU, ma Laurence Fishburne potrebbe avere l’età giusta. Ha 63 anni e forse è un po’ troppo vecchio, ma il tocco drammatico che potrebbe apportare al ruolo gli calzerebbe a pennello. Le sue interpretazioni in John Wick dimostrano da sole la sua bravura. Riesce a far entrare un personaggio drammatico nel mondo degli assassini dalla parlata morbida come nessun altro. Inoltre, non è nuovo ai franchise, avendo già partecipato a diversi film Marvel e DC.

2 Adam Driver al Festival di Cannes – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it Adam Driver Immaginate di sentire la voce che esce da un grande ammasso di argilla mutaforma, mentre una delle sue braccia si trasforma nell’estremità di una mazza. Adam Driver è un attore straordinario in grado di dare vita a un’azione folle. È un’altra persona in questa lista che è semplicemente grandiosa in ogni ruolo che ha. Nel ruolo di Basil Karlo, è in grado di fornire una performance emotiva e simpatica al personaggio, necessaria per la direzione di un film o di una serie. Ha la capacità di essere un personaggio triste, arrabbiato, incompreso e irascibile che si trasforma in un cattivo o in un antieroe e di farsi amare o odiare dal pubblico. La sua voce è solo la ciliegina sulla torta. Ora che è libero dal franchise di Star Wars, qualcuno probabilmente se lo accaparrerà.