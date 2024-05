Spider-Gwen, in arrivo un live-action da Sony – rumor

In casa SONY sembra arrivato il momento di Spider-Gwen. Sebbene Venom e Venom: La furia di Carnage siano stati dei successi al botteghino, nessuno di questi film ha ricevuto recensioni particolarmente entusiastiche e il terribile Morbius ha fatto abbandonare ogni possibile volontà di portare avanti un universo condiviso di personaggi secondari legati a Spider-Man.

Con Madame Web sia stato promosso come un’avventura indipendente e un film che finalmente puntava i riflettori su alcuni degli eroi del mondo di Spider-Man, sembrava che il terreno fosse pronto per un nuovo franchise di supereroi guidato da donne. Tre Spider-Women che entrano in azione sotto l’occhio vigile di Cassandra Webb sembrava una mossa geniale, ma quando è arrivata nei cinema il pubblico si è reso conto che il film era qualcosa di molto diverso rispetto a quanto pubblicizzato.

Uno dei più grandi flop critici e commerciali che il genere abbia mai visto, Madame Web ha chiarito che è necessario apportare dei cambiamenti. Probabilmente è troppo tardi per Kraven il Cacciatore e Venom: The Last Dance, ma Sony potrebbe finalmente essere sul punto di fare un passo nella giusta direzione.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, un film live-action su Spider-Gwen è nelle prime fasi di sviluppo presso lo studio. Non abbiamo altro su cui lavorare, ma se Spider-Man rimarrà off-limits perché è nel MCU, lei è senza dubbio la migliore scelta possibile su cui concentrarsi.

Molti sosterranno che Miles Morales dovrebbe essere una priorità maggiore, ma è stato ampiamente riportato che apparirà in Spider-Man 4, ponendo le basi affinché l’MCU si concentri su due Spider-Men nella prossima trilogia. Gwen è apparsa per la prima volta in Edge of Spider-Verse #2 nel 2014. Creata dallo scrittore Jason Latour e dall’artista Robbi Rodriguez, questa Gwen Stacy proviene da un universo alternativo in cui Gwen Stacy è stata morsa da un ragno radioattivo al posto di Peter Parker.