Spider-Man 4 sarà il “più grande film di tutti” quelli dell’Uomo Ragno?

Sembra che Spider-Man 4 sarà il “più grande film di tutti” quelli dedicati all’Uomo Ragno. Spider-Man 4 deve sicuramente essere classificato come uno dei film di supereroi più attesi in arrivo nei prossimi due anni e, di conseguenza, è probabile che saremo bombardati da rumors fino a quando non arriverà nei cinema tra un paio di estati.

Anche ieri, un’apparente fuga di notizie della Sony Pictures Japan sembrava confermare i recenti resoconti secondo cui Peter Parker di Tom Holland condividerà finalmente lo schermo con Venom di Tom Hardy (probabilmente per una battaglia con il Re in Nero, Knull).

Powered by

Ci siamo chiesti a lungo come i Marvel Studios supereranno ciò che abbiamo visto in Spider-Man: No Way Home quando Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield si sono riuniti per combattere con un sinistro quintetto di cattivi. Ora, lo scooper @MyTimeToShineH riporta che “Spider-Man 4 mi è stato descritto come il ‘più grande film di Spider-Man di tutti'”. Cosa questo significhi esattamente non lo sappiamo.

Con il passare delle settimane e dei mesi, sembra sempre più improbabile che i fan possano vivere l’avventura di strada che speravano dopo che Peter ha abbandonato la tecnologia Stark ed è finalmente diventato l’amichevole supereroe del quartiere di New York City.

Spider-Man: No Way Home è stato girato durante il COVID

Quello che sappiamo è che Holland spera in grandi cambiamenti per quanto riguarda il modo in cui Spider-Man 4 verrà girato. Il COVID ha portato a un approccio unico per portare Spider-Man: No Way Home al traguardo e l’attore ha rivelato il mese scorso che non desidera ripetere quell’esperienza. “Una delle cose sfortunate di Spider-Man [: No Way Home] è che l’abbiamo girato in periodi di picco del COVID”, ha ricordato. “Abbiamo girato tutto in uno studio, il che significava, credo, che nel processo di realizzazione di quel film, avrei potuto fare tre giorni in esterni. Si può percepire nel film, credo.”

“Quando camminiamo per New York, hanno mandato una troupe a New York per girare le strade con un braccio di una telecamera di movimento. Poi hanno portato quel pezzo di equipaggiamento ad Atlanta e poi replicato in studio, ‘C’è una comparsa qui. C’è un cane qui. C’è un marciapiede qui.’ Poi avrei dovuto mappare cosa avrei fatto in una ripresa preesistente.”

Holland ha aggiunto, “Questo mi farà sembrare molto difficile, ma l’ho superato e abbiamo capito. La telecamera si muoveva molto più lentamente di quanto Peter Parker camminerebbe di solito. Peter Parker è molto frizzante, molto veloce. Tutto riguarda l’andare da A a B il più velocemente possibile senza pensarci e questa ripresa che avevano era questa angolazione della telecamera davvero lenta e tortuosa attraverso New York.”

“Peter dovrebbe avere fretta di raggiungere Doctor Strange per fargli questa domanda, e ho trovato molto difficile rappresentare la scena, ‘Sono stressato e di fretta… ma cammino molto lentamente’. In realtà penso che quella scena non sia nel film perché non ha funzionato.”

Spider-Man 4 è stato ufficialmente datato per il 26 luglio 2026 con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers.