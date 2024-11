Spider-Man 4: un report dal Giappone sembra confermare la presenza di Venom

Sono emerse nuove prove che suggeriscono che Marvel Studios e Sony Pictures stanno effettivamente pianificando di accostare Peter Parker di Tom Holland con Eddie Brock di Tom Hardy in Spider-Man 4 del 2026.

Negli ultimi mesi, siamo stati bombardati da resoconti contrastanti sui piani di Marvel Studios e Sony Pictures per Spider-Man 4. Nonostante i resoconti iniziali su una storia di strada con Daredevil e il sindaco Wilson Fisk, Venom: The Last Dance ha cambiato la narrazione. Dopo che il trailer finale ha introdotto Knull, Dio dei simbionti, è stato presto riferito che il piano era che Spidey e Venom si unissero per una battaglia con il Re in Nero.

Il terzo capitolo di Venom ha fatto poco per dissipare l’idea ma certamente non ha nemmeno preparato il crossover. Ora, un comunicato stampa della Sony Pictures Japan potrebbe aver inavvertitamente confermato i piani per Tom Holland e Tom Hardy di condividere finalmente lo schermo.

Pubblicato l’8 novembre per promuovere Spider-Man 4, il comunicato presenta una sezione (individuata per la prima volta da The Cosmic Circus) che si traduce in “Tom Holland, che interpreta Peter [Parker], ha già dato il suo timbro di approvazione alla storia! ‘Questo sarà un vero film che i fan potranno rispettare!’ Tom Hardy, che interpreta Eddie nella serie ‘Venom’, è pronto a partecipare?”

Continua dicendo: “Sebbene sia l’ultimo film della serie, lui [Tom Hardy] ha detto: ‘In effetti, non dovrei dire addio a Venom, ma benvenuto alla fase finale [The Last Dance]. La storia di Venom non è ancora finita. Ha ancora molto da fare’, lasciando aperta la possibilità di rappresentazioni future”.

“Quando gli è stato chiesto del crossover con Spider-Man, a cosa sono più interessati i fan, ha elogiato ‘Tom Holland è il miglior Spider-Man’ e ha mostrato il suo entusiasmo, dicendo, ‘Vorrei lavorare con lui. Se qualcuno ha bisogno di me, sarei felice di partecipare'”, conclude l’articolo.

Inoltre, dovremmo ricordarvi che alcune diverse divisioni internazionali della Sony Pictures hanno lasciato intendere che Tobey Maguire e Andrew Garfield sarebbero tornati in Spider-Man: No Way Home molto prima che il film uscisse in sala, e la cosa è stata poi finalmente confermata quando il terzo capitolo è uscito a dicembre 2021.

Con Spider-Man 4 inserito tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ha perfettamente senso nel mondo del Multiverso che Peter Parker dell’MCU si imbarchi in un’avventura più grandiosa di una che lo vede proteggere le strade di New York.

Uno Spider-Man 4 sulla falsariga di Deadpool e Wolverine ha il potenziale per essere un enorme successo, quindi non è proprio assurdo che Peter Parker ed Eddie Brock si incrocino prima della fine della Multiverse Saga.

Spider-Man 4 è stato ufficialmente datato per il 26 luglio 2026 con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers.