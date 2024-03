Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente Spider-Man 4 con Tom Holland nuovamente protagonista, è noto che sono in corso i piani per il seguito di Spider-Man: No Way Home. Stando a nuovi rumori, il ritardo nell’annuncio potrebbe essere dovuto almeno in parte al fatto che i Marvel Studios e la Sony Pictures non sono sicuri del modo migliore di procedere con la storia, e pare che Kevin Feige si è scontrato con i dirigenti della Sony Amy Pascal e Tom Rothman per quanto riguarda la sceneggiatura.

L’insider Daniel Richtman ha poi condiviso alcuni aggiornamenti molto interessanti. Secondo Richtman, Rothman è quello che “sta litigando con Feige per decidere cosa fare di Spider-Man 4” ed è determinato ad affrettare lo sviluppo del sequel. Rothman vorrebbe anche che Jon Watts tornasse al timone, mentre Feige preferirebbe che fosse un altro regista ad occuparsene, in modo che Watts possa dedicarsi ad altri progetti.

Richtman sostiene inoltre che, sia che il film sia una grande avventura del Multiverso sia che si tratti di una storia di strada su scala ridotta, il piano attuale è quello di introdurre una versione live-action di Miles Morales. Per quanto riguarda l’animazione dello Spider-Verse, Richtman ritiene che siano previsti “almeno altri due” film oltre a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man 4, cosa sappiamo sul film?

Mentre lo Spider-Man di Holland dovrebbe avere un ruolo da protagonista in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, sembra che la prossima trilogia interamente dedicata al personaggio vedrà Peter passare il ruolo di Spider-Man a Miles. Può sembrare prematuro, ma con un’altra trilogia per lui prevista ci sarà ancora molto tempo a disposizione per far evolvere Peter Parker e portare degnamente a conclusione il suo arco narrativo.

Indipendentemente da quale sia il piano, ad oggi Spider-Man 4 è ancora prevelentemente in fase di considerazioni preliminari, per cui potrebbe volerci un po’ prima di rivederlo sul grande schermo. In una recente intervista Hollanda ha dichiarato che: “È un processo collaborativo. I primi incontri rispondevano alla domanda, ‘Perché dovremmo farlo di nuovo?’ E penso che abbiamo trovato tutti il motivo. Sono davvero, davvero contento di dove siamo in termini di creatività”. Non resta dunque che attendere novità in merito.

