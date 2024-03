Denis Villeneuve ha fatto una promessa ai fan di Dune: andrà avanti con la realizzazione di un terzo film, basato sul romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, solo se saprà per certo che sarà migliore di Dune: Parte Due (qui la nostra recensione). Si tratta di un obiettivo ambizioso, considerando il successo che il sequel sta avendo. Un successo di critica e di pubblico, con il film che ha attualmente superato la soglia dei 500 milioni di dollari al botteghino mondiale e non sembra destinata a rallentare. “Ho fatto entrambi i film uno dopo l’altro, il che ha assolutamente senso per me“, ha dichiarato Villeneuve di recente alla rivista Empire quando è stata ventilata la possibilità di un terzo Dune.

“Ho sentito che era una buona idea andare avanti subito dopo la prima parte. Stavamo già progettando, scrivendo, eccetera. Ma questo significava anche che per sei anni sono stato su Arrakis senza sosta, e penso che sarebbe salutare fare un piccolo passo indietro. Per prima cosa, dobbiamo assicurarci di avere una sceneggiatura forte. La cosa che voglio evitare è di non avere qualcosa di pronto. Non l’ho mai fatto e ora sento che potrebbe essere pericoloso a causa dell’entusiasmo. Dobbiamo assicurarci che tutte le idee siano sulla carta“.

“Se torniamo lì, deve essere reale, deve essere rilevante. Se mai farò Dune: Messiah, è perché sarà meglio della parte seconda“, ha aggiunto. “Altrimenti non lo faccio“. Denis Villeneuve ha da tempo manifestato il suo interesse per la realizzazione di un terzo film di Dune e dato il finale aperto di questo secondo capitolo c’è da aspettarsi che egli porti a compimento il racconto dell’ascesa al trono di Paul Atreides. Villeneuve ha anche dichiarato alla stampa di essere sicuro che la “Parte Due” sia un film migliore della “Parte Uno“, quindi l’obiettivo è quello di far sì che la “Parte Tre” sia ancora migliore. Per scoprirlo, però, sarà probabilmente necessario attendere un po’ di tempo in più.

Denis Villeneuve dirige Dune – Parte Due

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte Due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert. Dune – Parte Due uscirà nei cinema il 28 Febbraio 2024!

Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.