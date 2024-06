Spider-Man torna al cinema con gli Spider-Mondays: tutti i film in sala dal 1° luglio in poi

Per festeggiare il compleanno della Columbia Pictures, che nel 2024 compie cento anni, da lunedì 1° luglio, e per otto lunedì consecutivi, torneranno al cinema tutti i film live-action di Spider-Man.

Si partirà lunedì 1° luglio con Spider-Man di Sam Raimi interpretato da Tobey Maguire con Kirsten Dunst, per poi proseguire l’8 e il 15 luglio con Spider-Man 2 e Spider-Man 3.

Lunedì 22 e 29 luglio torneranno al cinema, rispettivamente, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro con protagonista Andrew Garfield nel ruolo dell’Arrampicamuri e il Premio Oscar© Emma Stone in quello di Gwen Stacy.

La saga con Tom Holland e Zendaya, con lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, arriverà nelle sale lunedì 5 agosto con Spider-Man: Homecoming a cui seguirà Spider-Man: Far From Home il 12 agosto e si concluderà il 19 con l’ultimo capitolo campione di incassi uscito in sala Spider-Man: No Way Home.

Lunedì 1 luglio

Spider-Man (2002) di Sam Raimi

Lunedì 8 luglio

Spider-Man 2 (2004) di Sam Raimi

Lunedì 15 luglio

Spider-Man 3 (2007) di Sam Raimi

Lunedì 22 luglio

The Amazing Spider-Man (2012) di Marc Webb

Lunedì 29 luglio

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014) di Marc Webb

Lunedì 5 agosto

Spider-Man: Homecoming (2017) di Jon Watts

Lunedì 12 agosto

Spider-Man: Far From Home (2019) di Jon Watts

Lunedì 19 agosto

Spider-Man: No Way Home (2021) di Jon Watts

L’Uomo Ragno (in diverse opere e nell’originale inglese Spider-Man), il cui vero nome è Peter Parker, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, è apparso per la prima volta sul n.15 della collana Amazing Fantasy (agosto 1962) nella Silver Age dei fumetti con una breve storia che riscosse un successo tale da convincere l’editore a dedicargli una propria testata l’anno successivo intitolata The Amazing Spider-Man (vol. 1[1]), ancora in corso di pubblicazione.

L’Uomo Ragno è uno dei supereroi più popolari e di maggior successo di sempre. È stato ben accolto e spesso classificato come uno dei personaggi dei fumetti più famosi e iconici di tutti i tempi e uno tra i personaggi più popolari in tutta la narrativa. Gli sono stati dedicate serie di cartoni animati, videogiochi e numerosi film di successo. Il sito web IGN lo ha inserito alla terza posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Superman e Batman e prima di Wolverine, risultando quindi primo in classifica fra i personaggi editi dalla Marvel Comics.