In occasione del compleanno dell’Uomo d’Acciaio, James Gunn ha condiviso un primo sguardo ufficiale al logo “S” che David Corenswet indosserà nei panni dell’iconico eroe DC Comics in Superman: Legacy, che come sappiamo si chiamerà solo Superman, e la reazione di Internet non si è fatta attendere.

Un paio di presunte foto del set che ritraggono David Corenswet in costume completo hanno fatto il giro del web. Sebbene a un’occhiata (molto) rapida possano sembrare autentiche, è difficile credere che chiunque abbia dato un’occhiata più approfondita si sia lasciato ingannare da questi scatti.

Tuttavia, le immagini sono state spacciate per vere e sono state riprese da alcuni siti. James Gunn ha risposto prontamente a un fan che ha chiesto se si trattasse di foto reali del set su Threads.

Le riprese sono attualmente in corso, ma l’insider Daniel Richtman ritiene che si stiano svolgendo in Norvegia (il che avrebbe senso visto l’emblema del petto innevato) e che si sposteranno ad Atlanta più avanti nel mese di marzo.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

Superman: Legacy che si intitolerà semplicemente Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora con esattezza come questi altri supereroi si inseriranno nella storia, ma James Gunn ha precedentemente rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d’Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi “super amici“. Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.