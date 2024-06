9-1-1: Lone Star ha appena perso un importante membro del cast prima della quinta stagione

Con un sorprendente colpo di scena, Sierra McClain ha lasciato 9-1-1: Lone Star, in mezzo a voci vorticose secondo cui la quinta stagione dello show potrebbe essere l’ultima. Il dramma dietro le quinte è intenso quanto l’azione sullo schermo, con controversie contrattuali e cambiamenti nel cast che stanno creando scompiglio.

Robyn Lively, che nello show interpreta Marlene Harris, ha aggiunto benzina al fuoco pubblicando sui social media un post sulla stagione finale prima di cancellarlo rapidamente. Il comportamento criptico ha lasciato i fan e i membri del cast a speculare sul futuro dello show e, secondo un rapporto di Deadline, molti dei personaggi regolari della serie sono già alla ricerca di nuovi ruoli, lasciando intendere che credono che la quinta stagione sarà la fine.

L’amministratore delegato di Fox Entertainment, Rob Wade, ha dichiarato a Deadline che la rete sperava di poter decidere di rinnovare lo show in base alla sua performance di quest’autunno. Tuttavia, ciò sembra sempre più improbabile, dato che la produzione della quinta stagione terminerà il 19 luglio e i contratti del cast scadranno nello stesso periodo. Le fonti suggeriscono che è improbabile che questi contratti vengano prolungati, il che significa che il destino dello show potrebbe essere deciso prima di allora.

Il cast e la troupe di 9-1-1: Lone Star hanno affrontato una serie di sfide negli ultimi anni. Due anni fa, i rappresentanti degli attori si sono rivolti alla 20th Television per negoziare un aumento prima della quarta stagione. Normalmente, i series regular di una serie televisiva firmano contratti di sei anni con piccoli aumenti di stipendio.

Gli show di successo spesso rinegoziano per ottenere aumenti sostanziali in cambio del prolungamento dei contratti. Tuttavia, lo studio ha rimandato queste trattative a dopo la quarta stagione e, una volta contattato di nuovo, ha rifiutato di rinegoziare, indicando che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima della serie. Agli attori sono stati invece offerti dei bonus, che alcune fonti contestano come insufficienti.

Perché Sierra McClain ha lasciato 9-1-1: Lone Star?

La McClain, uno dei membri originali del cast, ha deciso di lasciare lo show dopo questo tira e molla. Nonostante le sia stato offerto un compenso extra, ha scelto di andarsene. I rappresentanti della McClain non hanno risposto alle richieste di commento. L’articolo prosegue affermando che, dalla fine dell’anno scorso, il cast ha condiviso privatamente ciò che Lively ha brevemente reso pubblico: sono stati informati che Lone Star sarebbe terminato con la quinta stagione. Alcuni membri del cast hanno già iniziato a fare audizioni per nuovi progetti. Anche se non sono ufficialmente svincolati dai loro contratti fino al 19 luglio, dovranno chiedere una liberatoria per ottenere nuovi ruoli.

Rob Lowe, il protagonista dello show, ha un accordo unico con la 20th Television e la Fox. In quanto produttore esecutivo di Lone Star e conduttore del game show The Floor, Lowe ha un accordo di prima visione con il network. Secondo le fonti, se la Fox tentasse di riportare lo show dopo la scadenza dei contratti del cast, Lowe sarebbe disposto a tornare.

Per il momento, i fan di 9-1-1: Lone Star dovranno aspettare e vedere se la quinta stagione è davvero la fine del percorso o se c’è speranza che lo show continui.