Taylor Swift: finalmente sappiamo se apparirà in Deadpool & Wolverine

Mentre si avvicina la data di uscita del debutto del Merc With a Mouth nel MCU, una delle più grandi voci che circondano il film è stata ufficialmente sfatata. Un nuovo rapporto di Entertainment Weekly ha confermato che Taylor Swift non apparirà in Deadpool & Wolverine, nonostante le speculazioni sul ruolo di Dazzler.

Le voci hanno iniziato a circolare durante la stagione di football americano, quando la superstar musicale è stata avvistata insieme a Ryan Reynolds, Blake Lively, Hugh Jackman e Shawn Levy. Varianti di questo gruppo hanno trascorso del tempo insieme mentre la Swift faceva il tifo per il suo fidanzato, il tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce; la più pubblica di queste è stata la partita Chiefs-Jets del 1° ottobre 2023.

Mentre la maggior parte dei fan aveva ipotizzato che la Swift sarebbe apparsa in Deadpool & Wolverine nei panni di The Dazzler, alcuni avevano suggerito che potesse essere lei a interpretare una variante di Deadpool, come Lady Deadpool, al posto della Lively. Il più recente trailer di Deadpool & Wolverine ha mostrato la prima apparizione di Lady Deadpool, alimentando ulteriormente le voci di un’apparizione della Swift o della Lively.

Dato che, secondo quanto riferito, la Swift è stata esclusa da qualsiasi ruolo potenziale nel film, rimane il fatto che Ryan Reynolds e Blake Lively (o un altro attore) indosseranno lo spandex rosso come coppia dentro e fuori lo schermo, a meno che la Swift non stia mettendo in atto una manovra che i fan del MCU conoscono fin troppo bene.

Taylor Swift potrebbe fare come Andrew Garfield?

Dopo che Andrew Garfield ha negato con veemenza di essere apparso in Spider-Man: No Way Home per quasi un anno fino all’uscita del film, i fan della Marvel sono a dir poco scettici quando si tratta di apparizioni in cameo. Quando sono emerse online le indiscrezioni su Deadpool & Wolverine, Reynolds si è rivolto a X per ricordare ai fan di astenersi dal condividere le foto del set per preservare l’esperienza per gli altri.

A questo punto, l’unico modo per sapere con certezza se la Swift sarà presente in Deadpool & Wolverine è vedere il film quando arriverà nelle sale il mese prossimo. Anche le parole dello stesso Reynolds, che di recente ha fatto finta di niente quando gli è stato chiesto di parlare di una possibile apparizione della Swift nel film, non bastano a far credere ai fan che non apparirà nei panni di The Dazzler finché non lo vedranno con i loro occhi.

Tutti si aspettano che Deadpool & Wolverine sia un’accozzaglia di cammei multiversali, ma a questo punto sono più gli indizi che fanno pensare all’assenza della Swift dal film che alla sua presenza al fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Deadpool & Wolverine arriverà in esclusiva nelle sale il 26 luglio.