Euphoria – stagione 3 riceve finalmente un promettente aggiornamento

C’è stato molto mistero intorno al futuro di Euphoria, l’acclamato teen drama della HBO interpretato da Zendaya. Ma il futuro della serie ha appena ricevuto un promettente aggiornamento. Secondo Deadline, il network sta attualmente pianificando le riprese dei nuovi episodi di Euphoria nel corso dell’anno, con l’obiettivo di farli debuttare nel 2025.

La notizia è stata diffusa a causa del fatto che Eric Dane, che nello show interpreta il padre di Nate Jacob (Jacob Elordi), è stato recentemente scritturato per Countdown, mettendo in dubbio la sua disponibilità visto il tempo necessario per girare una stagione di Euphoria.

Dopo l’uscita della seconda stagione della serie, i fan erano ansiosi di scoprire quando Rue e Jules (Hunter Schafer) sarebbero tornati, ma lo sviluppo del terzo episodio di Euphoria non è stato così rapido come ci si aspettava. Il cast della serie è stato coinvolto in un’ampia varietà di progetti di alto profilo e, con la tragica scomparsa di Angus Cloud, si prevedevano ulteriori ritardi per la storia degli studenti della East Highland High School.

Se tutto va secondo i piani, Rue e i suoi amici torneranno davanti alle telecamere entro la fine dell’anno, preparando il ritorno dello show che ha permesso a Zendaya di vincere il Primetime Emmy Award come miglior attrice in una serie drammatica.

Euphoria segue un cast corale che vive diverse trame complicate legate all’abuso di sostanze, alla violenza domestica e agli ostacoli della crescita di un’adolescente in un ambiente dominato dai social media. Mentre Rue continua a lottare contro la sua dipendenza dalle droghe, la seconda stagione della serie ha visto un grave scandalo tra Maddy Perez (Alexa Demie) e Cassie Howard (Sydney Sweeney), con entrambe le ragazze che vogliono uscire con Nate Jacobs nonostante la loro amicizia reciproca.

Un cast stellare

Uno dei fattori principali che determineranno i tempi di produzione della terza stagione di Euphoria sarà la disponibilità del suo numeroso cast. Solo quest’anno, Sydney Sweeney è stata vista in Anyone But You e Madame Web, e l’interprete sta rapidamente diventando un talento molto richiesto nel settore.

Allo stesso tempo, Zendaya continua a stupire con il suo ruolo ricorrente di Chani nel franchise di Dune, mentre Jacob Elordi si è preso del tempo per lavorare a progetti prestigiosi come Saltburn e Priscilla. Finché la HBO riuscirà a trovare un modo per accogliere gli studenti della East Highland High School, potrebbe non mancare molto al ritorno in televisione del grande successo di Sam Levinson.