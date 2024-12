Spider-Man 4: il prossimo film parlerà del “rinunciare ad essere Peter Parker”

All’inizio di oggi abbiamo appreso che la Sony Pictures sta staccando la spina dalla sua serie di film Marvel per concentrarsi invece su Spider-Man 4, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e la serie Spider-Noir di Amazon. I fan hanno festeggiato la fine del franchise soprannominato “Universo Spider-Man della Sony” e sembra che ora abbiamo nuovi dettagli su cosa aspettarci dall’attesissimo seguito di Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios.

Parlando con Deadline, Amy Pascal, produttrice di lunga data del franchise di Spider-Man, ha dichiarato: “Stiamo iniziando le riprese del prossimo film di Spider-Man con Destin Daniel Cretton. È un regista meraviglioso. Adoro Il diritto di opporsi, adoro Short Term 12, adoro Shang-Chi. Penso che abbia fatto un lavoro meraviglioso”. Quando gli addetti ai lavori le hanno fatto notare che No Way Home sembrava il perfetto commiato per il web-slinger, Pascal ha risposto: “Beh, dobbiamo fare i conti con il fatto che ha deciso di smettere di essere Peter Parker”.

“E che si sarebbe concentrato sull’essere Spider-Man perché essere Peter Parker era troppo difficile”, ha scherzato. “È di questo che parla il film”. Quindi, secondo questa dichiarazione, riprenderemo con uno Spider-Man che ha messo da parte Peter, in modo non dissimile da quello che l’Amazing Spider-Man di Andrew Garfield ha detto di aver fatto in No Way Home dopo la morte di Gwen Stacy. Nel caso dello Spidey del MCU, è un po’ più letterale dopo che l’incantesimo del Doctor Strange ha fatto dimenticare a tutti l’esistenza di Peter.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ in Spider-Man 4. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.