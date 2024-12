The Mandalorian & Grogu finisce ufficialmente la produzione: il nuovo film di Star Wars arriverà nel 2026

Star Wars ha appena confermato che The Mandalorian & Grogu ha terminato la produzione ed è pronto per la data di uscita del 22 maggio 2026. The Mandalorian & Grogu è il prossimo film in uscita di Star Wars e, sebbene manchi più di un anno alla data di uscita, c’è già molta attesa per il film. Come spin-off di una delle migliori serie televisive di Star Wars e primo film di Star Wars dopo anni, The Mandalorian & Grogu segnerà davvero un momento monumentale nel franchise.

C’è stata anche molta incertezza sul futuro di Star Wars, dato che lo stato di molti show e film che si pensava fossero in fase di sviluppo non è attualmente chiaro, ma sembra che The Mandalorian & Grogu sia sulla buona strada. Secondo un recente rapporto sull’anno in corso di Star Wars:

Jon Favreau e Dave Filoni hanno completato la produzione di The Mandalorian and Grogu, la prima uscita nelle sale cinematografiche di Star Wars dopo Star Wars: The Rise of Skywalker del 2019, e non potremmo essere più felici di vedere Din Djarin e Grogu accendere un jetpack e andare nelle sale. Il film sarà interpretato da Pedro Pascal e Sigourney Weaver, e l’assaggio che abbiamo avuto al D23 promette altri volti familiari, tra cui Zeb Orrelios e un gruppo di Anzellani. Ci dispiace, 2024, ma stiamo già pensando al 22 maggio 2026.

Questo aggiornamento è davvero entusiasmante e conferma che The Mandalorian & Grogu ha fatto passi da gigante e dovrebbe arrivare in tempo.

Cosa significa l’aggiornamento di The Mandalorian & Grogu per Star Wars

I recenti risultati di Star Wars hanno lasciato anche i fan più sfegatati un po’ incerti sul futuro del franchise. Dopo aver avuto per anni una serie significativa, attualmente i prossimi spettacoli di Star Wars comprendono solo la seconda stagione di Andor e la seconda stagione di Ahsoka. Dei film in sviluppo, The Mandalorian & Grogu è l’unico con una data di uscita confermata. Questo programma limitato arriva anche sulla scia di altre decisioni sorprendenti, tra cui la cancellazione di The Acolyte.

La notizia che The Mandalorian & Grogu ha terminato la produzione è la perfetta rassicurazione che il futuro di Star Wars rimane luminoso, e arriva proprio al momento giusto. Gli annunci di Star Wars potrebbero essere un po’ silenziosi nei prossimi mesi, dato che la Star Wars Celebration 2025 si terrà ad aprile e includerà senza dubbio molti annunci importanti. Questo aggiornamento di fine anno su The Mandalorian & Grogu servirà quindi a tenere il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti sui nuovi show e film in arrivo per il franchise.