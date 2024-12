Mufasa: Il Re Leone, 14 easter eggs che sono riferimenti e richiami al franchise

Mufasa: Il Re Leone continua l’amato franchise Disney con frequenti easter eggs e riferimenti ai precedenti episodi de Il Re Leone. Questo franchise ha avuto inizio con Il re leone del 1994, ma non era certo la fine delle storie di Pride Rock. Oltre ai vari sequel animati, la Casa del Topo si è tuffata nel mondo del fotorealismo in CGI, con Il Re Leone del 2019 che riproduce la storia originale di Simba in un mezzo completamente nuovo. Ora, Mufasa: Il Re Leone ha mantenuto questa tendenza con un sequel e un prequel tutto in uno.

Mufasa: Il Re Leone introduce la versione in CGI della figlia di Simba e Nala, Kiara, che si accontenta del racconto di Rafiki su come suo nonno Mufasa sia diventato re delle Terre dell’Orgoglio. Mentre la storia salta tra il passato e il presente, diventa chiaro che la Disney ha modificato il suo canone narrativo. Le cose sono andate in una direzione diversa rispetto ai precedenti sequel e prequel de Il Re Leone, tra cui Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba o i libri prequel della Disney degli anni Novanta. Tuttavia, Mufasa: Il Re Leone contiene diversi riferimenti a queste opere dell’amato franchise.

14 Forest Whitaker e James Earl Jones alla 15ª edizione degli Screen Actors Guild Awards. – Foto di s_bukley via Depositphotos.com Omaggio a James Earl Jones L’attore James Early Jones ha prestato memorabilmente la sua voce a Mufasa nel film Il Re Leone del 1994 e nel remake in CGI del 2019. Essendo un film prequel, Mufasa: Il re leone ha avuto bisogno di rifondare il personaggio, dando a Mufasa la voce più giovane di Aaron Pierre. Tuttavia, il film del 2024 si apre con la voce di Jones nei panni di Mufasa, che pronuncia alcune parole di conforto al figlio prima dell’inizio ufficiale della storia. La voce fuori campo di Jones è seguita da un testo che rende omaggio all’attore, scomparso il 9 settembre 2024. È stato un modo toccante per ricordare al pubblico l’uomo che per primo ha reso Mufasa così memorabile, assicurando che la continuazione della storia di questo personaggio onorasse ancora Jones.

13 La scena di apertura attraverso le Terre dell’Orgoglio Forse la scena più iconica de Il Re Leone del 1994 è la sequenza di apertura, che mostra gli animali delle Terre dell’Orgoglio che salutano il sole prima di dirigersi alla Roccia dell’Orgoglio per dare il benvenuto al piccolo Simba. Il remake del 2019 ha replicato questa scena con un effetto spettacolare e ora Mufasa: Il Re Leone ha ripreso qualcosa di simile. All’inizio di Mufasa: Il Re Leone dà il benvenuto al pubblico nelle Terre dell’Orgoglio governate da Simba, è chiaro che questo paradiso è altrettanto prospero quanto lo era sotto Mufasa. Vediamo molti degli stessi gruppi di animali, dagli enormi elefanti e giraffe alle minuscole formiche che si muovono sul terreno. Il cerchio della vita è ancora in pieno svolgimento.

12 Kiara – Figlia di Simba e Nala Mufasa: Il Re Leone è chiaramente una versione diversa del canone rispetto a Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba. Il sequel del 2024 riprende con Nala pronta a dare alla luce un altro cucciolo, cosa che non accade mai nel vecchio sequel direct-to-video. Tuttavia, la Disney non ha abbandonato tutti gli aspetti del film del 1998. La figlia di Simba e Nala viene presentata come Kiara in Mufasa: Il Re Leone, ed è lo stesso nome che aveva in Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba. Finora non si è parlato di Kovu e l’introduzione del fratellino di Kiara separa ulteriormente questi due sequel. Tuttavia, il nome di Kiara era un riferimento significativo per chi ha amato il sequel originale del 1998.

11 Le battute Hakuna Matata di Timon e Pumbaa Proprio come ne Il Re Leone del 1994, Timon e Pumbaa hanno rotto la quarta parete in Mufasa: Il Re Leone. Hanno spesso fatto battute metaforiche per intrattenere il pubblico, particolarmente divertenti perché si riferivano alla loro iconica canzone “Hakuna Matata”. In Mufasa: Il Re Leone, Timon e Pumbaa scherzavano sul fatto che il loro numero musicale nel primo film era abbastanza potente da far “cantare e ballare” Simba, anche quando credeva di aver appena ucciso suo padre. Inoltre, hanno detto di aver cantato la canzone per sei anni di fila, facendo riferimento al fatto che “Hakuna Matata” è stato un montaggio di invecchiamento per Simba, che era un leone adulto quando la canzone è finita ne Il Re Leone.

10 “Vive in te, vive in me” Mufasa: Il Re Leone presentava spesso le canzoni originali de Il Re Leone, ma c’erano anche alcuni riferimenti ai numeri musicali del musical del Re Leone e de Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba. Un esempio è l’uso ripetuto della frase “Lui vive in te, lui vive in me”, che compare sia nelle canzoni che nei dialoghi. La frase “vive in te, vive in me” è presente nella canzone di Mufasa: Il Re Leone, canzone “Milele”. “He Lives in You” è una delle canzoni del musicalIl Re Leone e de Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba, e anche se il numero in sé non era presente, il suo testo era una presenza frequente in Mufasa: Il Re Leone. È stato utilizzato durante le storie di Mufasa e Kiara per fare riferimento al posto che i loro antenati continuano a occupare nei loro cuori.

9 Foto di Courtesy of Disney – © Disney “Cameo della canzone ”Circle Of Life La canzone “Circle of Life” rappresenta perfettamente Il Re Leone, poiché il suo testo e il suo tono generale si adattano perfettamente ai temi del film. Per questo motivo, ha senso che la musica e il testo di questa canzone appaiano occasionalmente in Mufasa: Il Re Leone. Le memorabili note iniziali di “Circle of Life” possono essere ascoltate in Mufasa: Il Re Leone quando il piccolo Mufasa cade in acqua e viene trascinato sotto. Mentre si contorce, incapace di nuotare, queste note suonano. È una dimostrazione del posto che Mufasa occupa nel cerchio della vita e di come il suo essere spazzato via dall’inondazione faccia parte del suo destino.

8 Taka afferra le zampe di Mufasa Mufasa: Il Re Leone rivela che Mufasa e Scar non erano fratelli biologici. Scar, originariamente chiamato Taka, era invece un giovane principe che salvò Mufasa dal fiume dopo essere stato spazzato via dalla sua famiglia. Più tardi, nel film del 2024, quando Taka si trova di nuovo di fronte alla scelta di salvare Mufasa o di condannarlo, posiziona le sue zampe esattamente nello stesso modo. Quando il piccolo Taka salva la vita di Mufasa in Mufasa: Il re leone, ha appoggiato le sue zampe su quelle del cucciolo e ha conficcato gli artigli. In quel momento, la musica si è spostata in corrispondenza del momento in cui Scar ha messo le sue zampe su quelle di Mufasa prima di spingere il fratello giù dalla scogliera verso la morte. Più tardi, nel film del 2024, quando Taka si trova di nuovo di fronte alla scelta di salvare Mufasa o di condannarlo, posiziona le sue zampe esattamente nello stesso modo.

7 Il montaggio dell’invecchiamento in Mufasa: Il Re Leone Il Re Leone fa invecchiare Simba durante la canzone “Hakuna Matata”. Iniziava la canzone come un giovane cucciolo e la terminava come un leone adulto. Ora, Mufasa: The Lion King ha fatto qualcosa di simile con la canzone “I Always Wanted a Brother”. Questo riferimento è interessante perché sia “Hakuna Matata” che “Ho sempre voluto un fratello” sono incentrate sulle relazioni che Simba e Mufasa hanno instaurato dopo essere stati separati dalla loro famiglia. Proprio come Timon e Pumbaa sono stati la nuova famiglia di Simba, Taka è diventato un fratello per Mufasa. Naturalmente, questo montaggio sull’età è agrodolce, poiché il pubblico sa cosa diventeranno Taka e Mufasa.

6 “Hakuna Mufasa” di Timon e Pumbaa Timon e Pumbaa hanno fatto riferimento al loro grande momento “Hakuna Matata” in Mufasa: Il Re Leone, ma alla fine hanno ottenuto una scena per eseguire il numero musicale. Naturalmente, questa volta hanno cambiato il testo per dire “Hakuna Mufasa”. Naturalmente, la nuova sciocca canzone di Timon e Pumbaa è stata accompagnata da una serie di battute sui diritti legali e sulle cause. La rottura della quarta parete è sempre stata una parte importante del fascino di questi personaggi, che continuano a farlo per tutto il tempo trascorso in Mufasa: Il Re Leone.

5 Paralleli con la corsa degli elefanti La corsa degli elefanti in Mufasa: Il Re Leone è pieno di riferimenti e parallelismi con la grande corsa degli elefanti che uccise Mufasa ne Il Re Leone. Innanzitutto, la colonna sonora è molto simile, con diversi momenti culminanti del film originale ripresi nel prequel del 2024. Inoltre, molte singole inquadrature di questa scena di Mufasa: Il Re Leone si allineano con i momenti de Il Re Leone. Sarabi, appeso a un ramo, fa un parallelo con i tentativi disperati del piccolo Simba di rimanere al di sopra della folla, mentre Taka, che guarda oltre il bordo della scogliera, è simile al suo ruolo successivo.

4 Timon e Pumbaa: riferimento al musical del Re Leone Il musical di BroadwayIl Re Leone ha debuttato nel 1997 e da allora ha riscosso un enorme successo. Il design dei costumi è eccezionalmente mozzafiato, ma Timon e Pumbaa fanno alcune battute proprio su questo aspetto in Mufasa: Il Re Leone. A un certo punto, durante la storia di Rafiki, Pumbaa menziona la “commedia” e Timon si agita immediatamente. Dice di averla vista più volte e di essere presentato come un “burattino” per tutta la durata del film. Si tratta di un riferimento metaforico al musical reale Il Re Leone, che utilizza i burattini, oltre ad altri metodi creativi per portare gli animali sul palcoscenico.

3 Mufasa: Il Re Leone – Fotogramma dal film Taka ottiene la sua cicatrice Una delle domande più importanti de Il Re Leone è dove Scar si sia procurato la sua omonima ferita. La serie di libri d’avventura del Re Leone ha fornito la propria spiegazione negli anni ’90. In quell’occasione fu rivelato per la prima volta che il vero nome di Scar era Taka, un dettaglio che Mufasa: Il Re Leone ha ripreso. Tuttavia, il film prequel del 2024 ha fornito una spiegazione diversa su come Taka sia diventato Scar. Mufasa: Il Re Leone ha preso una direzione diversa e Taka ha ricevuto la sua cicatrice mentre salvava la vita a Mufasa. Nei libri del Re Leone, Taka riceve la cicatrice quando disobbedisce incautamente agli ordini di Mufasa e viene ferito da alcuni bufali. Mufasa: Il Re Leone prende una direzione diversa e Taka riceve la cicatrice mentre salva la vita di Mufasa (dopo aver messo in pericolo il fratello).

2 Foto di Disney/Disney Enterprises – © 2024 Disney Enterprises “Siamo tutti uno” Alla fine di Mufasa: Il Re Leone, Mufasa tiene un discorso ispiratore agli animali di Milele, incoraggiandoli ad aiutare contro gli Estranei piuttosto che stare a guardare. Pronuncia la frase “Siamo tutti uno”, spiegando il suo punto di vista secondo cui sono tutti pezzi essenziali del cerchio della vita. Questa frase è significativa perché “Siamo uno” è un’altra canzone de Il Re Leone II: L’orgoglio di Simba. Simba la canta a Kiara per spiegarle il suo posto nel Cerchio della Vita, richiamando così l’attenzione sulle lezioni iniziate con Mufasa e trasmesse lungo la sua linea reale.