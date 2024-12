Ahsoka: la stagione 2 riceve un importante aggiornamento sulle riprese

IndieWire rivela che la seconda stagione di Ahsoka sta spostando la produzione da Los Angeles al Regno Unito, il che significa che attualmente la Lucasfilm non ha progetti cinematografici o televisivi da girare nella città degli angeli. Molti ritengono che il trasferimento all’estero potrebbe essere permanente, anche se “un insider dello studio ha contestato l’idea che tutta la produzione cinematografica e televisiva della Lucasfilm si trasferisca nel Regno Unito”. La Lucasfilm vanta una lunga storia con questo Paese dopo che George Lucas vi ha girato la trilogia originale di Star Wars.

A parte questo, il sito ha appreso che, oltre a fissare la data di inizio delle riprese all’aprile 2025, la seconda stagione di Ahsoka “utilizzerà diverse tecniche cinematografiche”. Si fa notare che “la prima è stata girata interamente su palchi Volume”. Questo sarà musica per i fan che si sono stancati del Volume. Se avete bisogno di un promemoria, si tratta di un enorme schermo LED avvolgente che crea immagini iperrealistiche visualizzate in tempo reale. In questo modo si evita che gli artisti dei VFX debbano aggiungerli in un secondo momento e si riduce la necessità di lavorare sul green screen.

Molti ritengono che crei “set” privi di vita, cosa che, ad esempio, è stata un grosso problema con Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Tuttavia, è stato utilizzato con maggiore efficacia, ad esempio, in The Mandalorian. The Mandalorian & Grogu è stato il primo progetto di Star Wars a essere girato interamente in California, quindi è probabile che il Volume sia stato utilizzato spesso per il film del 2026. Per fare un paragone, Obi-Wan Kenobi e Skeleton Crew lo hanno utilizzato dopo aver girato principalmente a Los Angeles, mentre Andor e The Acolyte sono stati girati nel Regno Unito e tipicamente in loco.

Dave Filoni parla della seconda stagione di Ahsoka

In occasione della première di Star Wars: Skeleton Crew, tenutasi a Disneyland all’inizio del mese, lo showrunner Dave Filoni ha condiviso un aggiornamento entusiasmante sullo stato di avanzamento della seconda stagione di Ahsoka. “Sono molto impegnato anche in quella. L’ho scritta, e sono ancora l’unico sceneggiatore, e quindi mi sto divertendo a farlo, ma è una sfida, naturalmente, e lavorare su alcuni di questi archi è stata una sfida e assicurarsi che tutto questo venga fuori in un modo che penso sia eccitante per i fan”, ha detto.

“So che sono interessati a capire dove si trovano alcune delle cose che ho sviluppato nella Stagione 1”, ha continuato Filoni. “Sono piuttosto soddisfatto. Adoro lavorare con Rosario [Dawson], quindi non vedo l’ora di tornare a farlo”. La Star Wars Celebration si terrà in Giappone il prossimo aprile e ci aspettiamo che durante l’evento vengano rilasciati nuovi dettagli sia sulla seconda stagione di Ahsoka che su The Mandalorian & Grogu.