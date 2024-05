The Smashing Machine: Dwayne Johnson è Mark Kerr nella prima immagine del film

Il prossimo progetto cinematografico di Dwayne Johnson è The Smashing Machine, il film di Benny Safdie prodotto dalla A24 che vedrà Johnson assumere il ruolo del lottatore UFC Mark Kerr. L’attrice Emily Blunt, con cui Johson ha già collaborato in Jungle Cruise, interpreta nel film la moglie di Kerr. Di seguito, ecco la prima immagine ufficiale del film, che offre un primo sguardo ad entrambi gli attori nei panni dei rispettivi personaggi.

Nelle ultime settimane, sul proprio profilo Instagram, Dwayne Johnson ha anche iniziato a condividere una serie di video in cui mostra il proprio allenamento per assumere il ruolo di Kerr, come quello che riportiamo qui di seguito:

Cosa sappiamo di The Smashing Machine?

Annunciato nel 2023, The Smashing Machine sarà prodotto da Dwayne Johnson, dalla Seven Bucks Productions di Dany Garcia, dalla Out for the Count di Safdie, da Eli Bush e da David Koplan. “The Smashing Machine è un dramma basato sulla storia di Mark Kerr, il leggendario lottatore di MMA dell’era dell’UFC senza esclusione di colpi, all’apice della sua carriera“, si legge nella descrizione del film. “Lotta con la dipendenza, la vittoria, l’amore e l’amicizia nell’anno 2000“.

Johnson ha dichiarato a Variety a proposito del film nel gennaio 2024: “Benny vuole creare e continua a spingersi oltre i limiti quando si tratta di storie crude e reali, personaggi autentici e a volte scomodi e sorprendenti. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi in luoghi in cui non mi sono mai spinto in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano, che esplorano un’umanità ed esplorano la lotta [e] il dolore“. The Smashing Machine non ha ancora una data di uscita da parte di A24 ma è previsto in sala per il 2025.