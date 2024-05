Security: la spiegazione del finale del film

Il thriller del 2021 Security, diretto dal britannico Peter Chelsom ma con un cast tutto italiano, porta gli spettatori ad osservare la vita dei ricchi attraverso un sistema di telecamere di sorveglianza. La narrazione commenta il fatto che le loro vite sembrano perfettamente messe in scena. Dal loro galateo a tavola ai loro discorsi elitari, tutto è privo di sporcizia. Ma è proprio lì che si nascondono le loro bugie. Dietro la loro ricchezza. Perché, nella vita reale, la verità è spesso disordinata e questo non è qualcosa che possono questa classe sociale può permettersi di mostrare.

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon, il film – girato prevalentemente a Forte dei Marmi ma con alcune scene ambientate nella zona di Roma Imperiale ed in centro – affronta dunque un tema come quello delle menzogne e degli orrori che si celano nell’esistenza di chi può permettersi di non far emergere il proprio marcio alla luce del sole. Un argomento affrontato anche da un altro film recente quale Villetta con ospiti, con cui Security condivide diversi elementi in comune. Chelson, anche regista di Shall We Dance?, affronta però il tutto con un tocco molto più thriller.

Si costruisce infatti qui una vera e propria indagine che porta a tremende scoperte, sfortunatamente non molto lontane da ciò che avviene o può avvenire nella realtà. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Security. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Security

Protagonista del film è l’agente Roberto Santini, che gestisce un sistema di videosorveglianza attraverso il quale tiene sotto controllo la sicurezza delle ville di alcuni ricchi. Per lui tutto prende una piega inaspettata quando la giovane studentessa Maria Spezi denuncia la violenza subita da parte di un ragazzo nella villa di Curzio Pilati, ricco imprenditore che sta appoggiando la candidatura a sindaco di Claudia Raffaelli, moglie di Santini. L’agente non è però convinto, come riportato dalle autorità, che ad aver aggredito la ragazza sia il padre Walter, noto alcolizzato, ed inizia pertanto a condurre una propria indagine.

Ad interpretare Roberto Santini vi è l’attore Marco D’Amore, celebre per il ruolo di Ciro nella serie Gomorra. Accanto a lui, nel ruolo della moglie e candidata a sindaco Claudia Raffaelli vi è Maya Sansa, mentre Valeria Bilello interpreta Elena Ventini, vecchio amore di Roberto. Maria Spezi è interpretata dall’attrice Beatrice Grannò, mentre suo padre Walter ha il volto dell’attore Tommaso Ragno. Completano il cast Silvio Muccino nel ruolo del professor Stefano Tommasi, Giulio Pranno in quelli del sorvegliante Dario Ventini e Ludovica Martino in quello di Angela Santini, figlia di Roberto. Fabrizio Bentivoglio è invece Curzio Pilati.

Leggi anche: Security: chi sono i protagonisti del nuovo film Sky Original?

La spiegazione del finale: chi ha aggredito Maria?

La maggior parte delle indagini del film si concentra sulla ricerca del vero aggressore. La polizia ha ritenuto che il padre di Maria, Walter, fosse un bersaglio facile perché aveva un passato di violenza, abuso di sostanze e aggressioni. Anche il saggio di Maria a scuola, registrato in un video trapelato, suggeriva lo stesso. Ma Walter ha poco a che fare con i lividi della figlia. Il secondo sospettato principale è invece Dario Nobile, che lavora come custode della villa di un ricco politico, Curzio Pilati. I filmati recuperati dalla villa di Pilati hanno rivelato che la notte dell’aggressione Dario era con Maria ed erano entrambi ubriachi.

Ma insieme a Dario c’erano anche altri due uomini, i cui volti non sono ben visibili. Dario è stato considerato il principale sospettato perché, quella notte, ha rotto una telecamera fuori dalla villa di Pilati, cosa che è stata percepita come un’azione per impedire la chiarezza su quanto stava per avvenire. Alla fine, però, i due uomini vengono rintracciati. Uno è lo scrittore e professore di inglese della città, Stefano Tommasi, e l’altro è Pilati stesso. In precedenza, Pilati aveva mentito sulla sua presenza nella Villa. Tuttavia, alla fine, Dario testimonia contro Pilati, che quella notte aveva aggredito Maria.

Pilati è un ricco uomo politico che sta aiutando la moglie di Roberto, Claudia, a diventare sindaco della città. Ma dietro la sua opera filantropica si cela un demone. Pilati soffre infatti di germafobia, a causa della quale non riusce a portare l’intimità nella sua vita purificata. Non appena qualcuno lo tocca, Pilati perde la testa. Così, per soddisfare i suoi desideri sessuali, assume Dario e gli affida la sua Villa perché portasse le ragazze e facesse sesso con loro. Durante l’atto, Pilati li osserva con compiacimento attraverso una telecamera segreta.

La notte con Maria, Pilati si spinge però un po’ oltre. Mischia dell’ossicodone nel caffè della ragazza e chiede a Dario di fare l’amore con lei. Quando Dario si rifiuta e lascia la villa, Pilati prende in mano la situazione. Ma ben presto la sua fobia si fa sentire e aggredisce senza pietà Maria. In seguito, ordina ai suoi uomini di far cancellare tutti i filmati. Roberto pensa a quel punto che la moglie abbia autorizzato la cancellazione, ma lei è ignara dell’accaduto. Per Claudia, Pilati è un Dio che le ha dato una seconda vita, un’ambizione di vivere, e quindi è troppo accecata per sospettare di lui.

Nel finale, lo stesso Walter convinto della colpevolezza di Dario tenta di aggredirlo ma viene per errore ucciso dalla polizia. Roberto rimane traumatizzato dalla morte dell’ex amico e decide quindi di fargli giustizia. Egli monta insieme tutti i filmati che rivelavano Pilati come il principale colpevole di aver corretto il drink di Maria. Poiché il filmato originario dell’aggressione è stato cancellato, Roberto realizza dunque una propria narrazione che indica Pilati come l’assassino, anche senza il filmato vero e proprio.

Trasmette poi il filmato sullo schermo di ogni casa, rendendo così pubblico quanto accaduto. “È triste che una comunità si unisca solo nei momenti di tragedia. È triste che gli esseri umani escano dalle loro fortezze solo per condividere il loro dolore, per ammettere la loro paura”, viene detto. Simbolicamente, Roberto suggerisce che quando Walter era vivo, nessuno ha prestato attenzione alla sua sofferenza. Ma è abbastanza sicuro che dopo la sua morte, la gente piangerà per lui, ora che conosce il vero volto dell’orrore.

Il trailer di Security e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Security grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Now e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 21 maggio alle ore 21:15 sul canale Cielo.