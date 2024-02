La voce originale di Vaiana tornerà ufficialmente per l’attesissimo sequel d’animazione della Disney. L’amministratore delegato della Walt Disney Company, Bob Iger, ha sorpreso l’industria all’inizio del mese quando ha annunciato che Oceania 2 non solo era in lavorazione, ma che uscirà nelle sale il prossimo novembre. Al momento dell’annuncio, non era chiaro se le due star del film originale, Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson, avrebbero ripreso i loro ruoli.

Secondo Deadline, è ora ufficiale che Auli’i Cravalho tornerà a dare voce alla protagonista Vaiana. Secondo la pubblicazione, sia lei che Johnson, che ha doppiato Maui, erano in trattative con la Disney per il loro ritorno, ma le cose non erano ancora state ufficializzate quando Oceania 2 è stato annunciato. Ora si prevede che entrambi torneranno nei rispettivi ruoli per questo sequel.

Inizialmente la Disney aveva previsto di continuare la storia di Oceania come serie in streaming su Disney+. Tuttavia, quando il progetto ha iniziato a prendere forma e la popolarità dell’originale è aumentata, la Disney ha deciso di trasformare la serie in un lungometraggio per le sale cinematografiche. La Disney ha dunque annunciato che Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre, rispettando la tradizione di distribuire ogni anno un film d’animazione nel giorno del Ringraziamento.

Cosa sappiamo su Oceania 2?

Oceania 2, l’epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina (Lin-Manuel Miranda non tornerà nel ruolo), Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre 2024.