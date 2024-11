Tom Cruise ha impedito che si realizzasse il sequel di Intervista col vampiro

Basato sul romanzo di Anne Rice del 1976, il film fantasy-horror del 1994 Intervista col vampire compier quest’anno 30 anni. Il racconto che propone segue il reporter di San Francisco Daniel Molloy (Christian Slater) mentre si sottopone a un’intervista con Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), un vampiro che racconta la storia della sua vita. Nel film c’è anche Tom Cruise, che interpreta Lestat de Lioncourt, il vampiro che ha trasformato Louis. Il film è poi stato un successo al botteghino, ma non è mai stato realizzato un sequel diretto.

In una recente intervista a Variety, Jordan ha rivelato che un sequel di Intervista col vampiro era in realtà abbastanza avanti nel processo di scrittura. Il regista rivela, tuttavia, che Cruise non ha voluto riprendere il suo ruolo di Lestat come parte di una più ampia riluttanza a fare sequel, e questo ha sostanzialmente ucciso il progetto. Ecco la spiegazione di Jordan qui di seguito:

Powered by

“Mi è stato chiesto di scrivere la sceneggiatura di “The Vampire Lestat”, cosa che ho fatto. E molto semplicemente, Tom non voleva riprendere il ruolo. È stato così semplice. E sarebbe stato un animale molto diverso. Se il signor Cruise avesse detto che l’avrebbe fatto, sono sicuro che l’avrebbero fatto. Ma all’epoca non stava facendo sequel.”

Tom Cruise e i suoi sequel

Negli anni ’90, Cruise non aveva infatti ancora realizzato un sequel di nessuno dei suoi film. E questo nonostante abbia recitato in alcuni titoli di successo, come Cocktail (1988), Rain Man (1988), Codice d’onore (1992), Il socio (1993) e Jerry Maguire (1996). Il primo sequel di Cruise arriverà solo nel 2000 con Mission: Impossible 2, sequel del suo classico di spionaggio del 1996.

La realizzazione di Intervista col vampiro 2, quindi, avrebbe segnato il primo sequel di Cruise, dato che quasi certamente sarebbe arrivato prima del 2000. Ironicamente, la carriera di Cruise oggi è quasi interamente dominata dai sequel. Cruise ha infatti realizzato sette film di Mission: Impossible, ad esempio, con un ottavo film in arrivo. Ha recitato anche nell’acclamato Top Gun: Maverick del 2022, oltre a due film di Jack Reacher. Ad oggi si continua ad attendere anche Edge of Tomorrow 2, un sequel del suo film d’azione fantascientifico del 2014.