Massimo Decimo Meridio è realmente esistito? la storia vera che ha influenzato il personaggio del Gladiatore

Uscito nel 2000, Il Gladiatore di Ridley Scott è un film epico sulla vendetta, la perdita e la giustizia dal punto di vista del Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe – e sia il personaggio che la storia hanno una profondità tale da indurre molti a chiedersi se Massimo fosse una persona reale e quali figure dell’Antica Roma lo abbiano ispirato. Il film racconta la storia di Massimo, un generale romano diventato gladiatore che cerca di vendicare la morte della sua famiglia, uccisa dal malvagio figlio dell’imperatore Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix). Anche se Il gladiatore presenta personaggi storici reali, Massimo non era una persona vera.

Ambientato nel 180 d.C., Il Gladiatore mette in mostra una grande profondità storica. Il film mostra il mondo dei gladiatori, i giochi politici e le campagne militari che erano comuni in quel periodo. I personaggi storici chiave del Gladiatore sono l’imperatore romano Marco Aurelio, suo figlio Commodo e sua figlia Lucilla. Il protagonista Maximus, tuttavia, non è reale. La creazione di questo personaggio è invece influenzata da diverse figure dell’Antica Roma. Il personaggio di Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore si basa principalmente sui generali romani, oltre che sui gladiatori stessi e sulla vita che conducevano.

Massimo Decimo Meridio non è reale ma è nato da molte influenze

Diverse figure reali hanno influenzato Massimo Decimo Meridio e le storie dei gladiatori dell’Antica Roma

Una delle maggiori influenze per Massimo Decimo Meridio fu il generale romano Marco Nonio Macrino. Marco era un generale, statista e consigliere all’epoca del regno di Marco Aurelio, proprio come Massimo era un generale e consigliere di Marco Aurelio nel film. Inoltre, sia Massimo che Marco erano ammirati e benvoluti dall’imperatore. Un’altra influenza è quella di Avidius Cassius, un generale romano che si fece notare sotto Marco Aurelio e che, a un certo punto, si autoproclamò imperatore dopo aver ricevuto la notizia – seppur falsa – della morte di Aurelio.

Una terza influenza, anche se minore, è quella del lottatore Narciso, che fu l’assassino di Commodo dopo che questi divenne imperatore. Tra l’altro, nella prima stesura del Gladiatore, Maximus doveva inizialmente chiamarsi Narciso. Naturalmente, Massimo è stato ispirato anche dal grande guerriero Spartaco. Sia Massimo che Spartaco erano uomini ridotti in schiavitù che divennero noti gladiatori ed entrambi progettarono una rivolta contro lo Stato romano, cercando di abbattere la corruzione. Anche il personaggio di Massimo è influenzato dalla vita dei gladiatori. Come Massimo, la maggior parte dei gladiatori erano schiavi e prigionieri di guerra o avevano un passato criminale.

I gladiatori venivano classificati in vari gruppi a seconda del tipo di arma che usavano e dell’armatura che indossavano. Tra i più noti vi sono i Sanniti (singolare: Samnite), che erano i più corazzati e portavano le classiche spade corte da gladio, i Murmillones (singolare: Myrmillo), o “uomini pesce”, che avevano un’armatura e uno stile simili, i Thraces (singolare: Thraex), che brandivano pugnali ricurvi simili a scimitarre, chiamati sica, e i Retiarii (singolare: Retiarius), che usavano una grande rete e un tridente come armi (via The Colosseum).

Le caratteristiche che hanno creato Massimo nel Gladiatore servono anche come simbolo di giustizia e rettitudine…

Dal design dell’armatura di Massimo, dal piccolo scudo rotondo e dalla spada corta che portava con sé, si può supporre che Massimo fosse un gladiatore oplontino. Era anche comune vedere i diversi tipi di gladiatori accoppiati o contrapposti, come nel caso di Massimo che combatteva contro gli Essedari, gladiatori che cavalcavano carri. Come si vede nel primo combattimento di Massimo Decimo Meridio come gladiatore, alcuni scontri servivano come rievocazione di battaglie popolari in cui l’esercito romano usciva vittorioso. Altri combattenti nell’arena erano i Bestiarii, che combattevano contro animali selvatici, ad esempio leoni e tigri.

Pur essendo un personaggio di fantasia, è chiaro che Maximus Decimus Meridius nel Gladiatore è fortemente ispirato a diversi personaggi storici romani e a fatti storici sulla vita dei gladiatori nell’antichità. Grazie a queste influenze, gli spettatori possono farsi un’idea di come fosse una persona nell’Antica Roma. Inoltre, le caratteristiche che hanno creato Massimo nel Gladiatore servono anche come simbolo di giustizia e rettitudine in mezzo alla corruzione.

Il protagonista del Gladiatore 2 è reale?

Paul Mescal interpreta Lucio nell’atteso sequel del Gladiatore

A più di due decenni dall’uscita nelle sale del Gladiatore e dal suo riconoscimento agli Oscar, è in arrivo un sequel per l’epico film storico. Sebbene possa sembrare strano che un film arrivi come sequel di una storia in cui l’eroe e il cattivo muoiono entrambi, il film sta prendendo una direzione interessante. L’eroe di questo film è il nipote di Commodo, che ha visto lo zio ucciso da Massimo nel primo film. Tuttavia, nel film, suo nipote Lucio (Paul Mescal) si ispira a Massimo Decimo Meridio piuttosto che a suo padre. Sapeva che ciò che Massimo faceva come gladiatore era giusto.

In effetti, Lucio Vero II del Gladiatore 2 è basato su una figura storica reale, ma la sua storia cambierà drasticamente nel film. Lucio morì giovane nella vita reale e morì prima ancora che Commodo diventasse imperatore. Se Lucio fosse sopravvissuto, avrebbe potuto diventare imperatore, ma invece lo divenne Settimio Severo. Tuttavia, non è ancora chiaro se Severo sarà imperatore ne Il gladiatore 2. Come il Gladiatore ha cambiato i fatti storici, come Massimo Decimo Meridio e le sue ispirazioni, anche il secondo film probabilmente farà lo stesso.