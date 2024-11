Il Gladiatore II, spiegazione della linea temporale: Quando è ambientato il sequel e quanto tempo dopo il primo film

A oltre 20 anni dall’uscita dell’epopea storica originale, Il Gladiatore II riprenderà anni dopo la morte del Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe nel Colosseo. Lucius, il personaggio di Paul Mescal, era presente nel primo Gladiatore, anche se appariva come un bambino. Poiché Lucius è chiaramente diventato adulto tra un film e l’altro, sembra che Il Gladiatore II sarà caratterizzato da un significativo salto temporale. Con l’avvicinarsi della data di uscita del Il Gladiatore II (il 14 novembre), sono stati rivelati altri dettagli sul film, che danno un’idea di come il Gladiatore II si inserisca nella linea temporale stabilita dal Gladiatore originale.

Un nuovo trailer del Gladiatore II ha fornito alcune nuove informazioni sul film in uscita e su come si inserisce nella linea temporale del Gladiatore originale. Il trailer ha messo in evidenza il cast principale del Gladiatore II e ne ha delineato abbastanza bene la storia, con alcune importanti rivelazioni sul sequel. Una di queste rivelazioni è stata la stretta connessione di Lucius con Maximus, il personaggio principale del Gladiatore originale. Anche se non è ancora chiaro come i due siano collegati, ci sono alcuni indizi che rivelano quanto tempo sia passato dalla morte di Maximus alla fine del Gladiatore.

Il Gladiatore II è probabilmente ambientato nel 211 d.C.

Il trailer del Gladiatore II ha mostrato gli imperatori romani che sono saliti al potere dopo la morte di Commodo alla fine del Gladiatore. Nella vita reale, l’assassinio di Commodo portò all’Anno dei Cinque Imperatori, un periodo di instabilità politica a Roma. Sebbene Il gladiatore non sia molto accurato dal punto di vista storico, il sequel sembra seguire la vera linea temporale dell’Antica Roma. Dopo l’Anno dei Cinque Imperatori, Settimio Severo divenne imperatore e alla fine cedette il trono ai suoi figli, Caracalla e Geta. I due governarono insieme come co-imperatori dal 209 al 211 d.C., quando Caracalla assassinò Geta.

Poiché Caracalla e Geta sono gli imperatori del Gladiatore II, sembra che il Gladiatore II sia ambientato nel 211 d.C., anno in cui Geta fu assassinato. Lucius è determinato a vendicarsi di Roma nel Gladiatore II e, poiché probabilmente assumerà lo stesso ruolo di Maximus nel film originale, Lucius finirà probabilmente per uccidere uno o entrambi gli imperatori. Se ciò accadesse, il Gladiatore II dovrebbe svolgersi nel 211, anno in cui Geta morì nella vita reale. Questo aiuterebbe anche il sequel a rientrare nella linea temporale del Gladiatore originale, basata sulla morte di Commodo.

Quanto tempo dopo Il Gladiatore è ambientato Il Gladiatore 2?

In base alla reale cronologia degli imperatori romani, sembra che Il gladiatore II si svolga diversi anni dopo l’originale. L’imperatore Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix nel film originale, regnò dal 177 al 192 d.C., quando fu assassinato. Poiché Commodo morì nel 192 e il Gladiatore II si svolgerà probabilmente verso la fine del 211, ci sono quasi 20 anni tra il Gladiatore e il suo sequel. È un tempo più che sufficiente perché Lucius sia cresciuto tra un film e l’altro, e aiuta anche a spiegare l’enorme quantità di sviluppi tra Il Gladiatore e Il Gladiatore II.

Cronologia storica dell’antica Roma

Morte di Marco Aurelio – 180 D.C.

Regno dell’imperatore Commodo – 172-192 D.C.

Morte di Commodo – 192 D.C.

Regno dell’imperatore Caracalla – 198-217 D.C.

Regno dell’imperatore Geta – 209-211 D.C.

Morte di Geta – 211 D.C.

Cosa succede tra Il gladiatore e Il gladiatore 2

Avrebbe senso che Il Gladiatore II si svolgesse 20 anni dopo il film originale, semplicemente perché sono successe molte cose tra i due. In base ad alcuni dettagli sul Lucius di Paul Mescal, il personaggio ha passato un bel po’ di tempo tra un film e l’altro. Lucio fu mandato via da Roma dalla madre Lucilla e crebbe in una regione dell’Africa settentrionale nota come Numidia. Lucius si fece anche una famiglia e divenne un guerriero prima che il generale Acacius di Pedro Pascal lo catturasse e lo rendesse schiavo. Anche il Macrinus di Denzel Washington è salito al potere in quel periodo, quindi 20 anni sembrano una linea temporale realistica per tante cose che sono accadute.

Oltre al viaggio di Lucio tra un film e l’altro, sono successe molte cose a Roma durante la sua assenza. Poiché Il Gladiatore II si concentrerà sul regno di Caracalla e Geta, ciò significa che tra Il Gladiatore e il suo sequel si sono verificati una notevole instabilità politica e molti cambiamenti di potere . Anche Roma sembra essere decaduta parecchio tra un film e l’altro, poiché il trailer indica che Caracalla e Geta non si preoccupavano di apparire come governanti benevoli come lo era Commodo. La corruzione sembra essersi diffusa in lungo e in largo in tutto l’Impero Romano durante l’assenza di Lucio, e 20 anni sarebbero più che sufficienti per far insediare questo tipo di marciume.

Perché Il gladiatore 2 potrebbe utilizzare una linea temporale diversa

Sebbene Il Gladiatore II sia probabilmente ambientato nel 211 d.C., non è detto che segua effettivamente la linea temporale storica. Ridley Scott, che ha diretto entrambi i film del Gladiatore, si è preso alcune libertà creative con la cronologia storica dell’Antica Roma per raccontare una storia più avvincente nel film originale, e potrebbe facilmente farlo di nuovo per Il Gladiatore II. Nella vita reale, Commodo regnò per circa 15 anni, dal 177 al 192 d.C., ma Il Gladiatore ha condensato il suo regno in circa un anno. Questo spostamento temporale ha aiutato Il Gladiatore a rendere Commodo un cattivo più convincente, e Scott potrebbe usare lo stesso trucco per Il Gladiatore II.

Tuttavia, ci sono già un paio di indizi che indicano che Il Gladiatore II potrebbe avere una linea temporale più realistica rispetto all’originale. Il trailer del Gladiatore II ha indicato che il film riprenderà nel bel mezzo del regno di Caracalla e Geta, invece di mostrarlo dall’inizio alla fine come il Gladiatore ha fatto con Commodo. L’Acacio di Pedro Pascal ha detto di non voler mandare altri soldati a morire per ordine degli imperatori e sembra che abbia un passato oscuro di servizio sotto il loro governo. Se così fosse, la storia di Gladiator II potrebbe coincidere con la cronologia storica del governo di Caracalla e Geta.

Tuttavia, anche se Il gladiatore II dovesse giocare con la cronologia storica, probabilmente funzionerebbe bene. Scott non ha lasciato che l’accuratezza storica intralciasse il Gladiatore originale e questo ha dato i suoi frutti. Poiché ha cambiato la linea temporale del governo di Commodo, Il Gladiatore ha potuto mostrare la sua completa trasformazione in tiranno, piuttosto che preoccuparsi di adattarsi alla storia. Queste libertà creative hanno contribuito a rendere Commodo un cattivo davvero diabolico, e Scott potrebbe fare lo stesso per il sequel. Qualunque cosa Ridley Scott decida di cambiare sulla linea temporale del Gladiatore II sarà quasi sicuramente per il meglio.