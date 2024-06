The Boys stagione 4, chi presta la voce all’amante polpo di Deep, Ambrosius?

I primi tre episodi della stagione 4 di The Boys sono disponibili su Prime Video e la premiere vede il ritorno dell’amante del polpo di The Deep (Chace Crawford), Ambrosius.

Introdotto per la prima volta nell’episodio dissoluto “Herogasm” della terza stagione, Ambrosius ha vissuto in segreto nell’appartamento di Deep alla Vought Tower. I superpoteri del Signore dei Sette Mari gli permettono di comunicare con la sua dolce metà cefalopode, e se qualcuno dovesse aver pensato che la voce del polpo fosse familiare, è perché in effetti lo è. Lo showrunner Eric Kripke ha arruolato un’attrice di prim’ordine per dare la voce al personaggio: Tilda Swinton.

Tilda Swinton è il polpo Ambrosius

“Una volta deciso che avremmo avuto una conversazione regolare tra Deep e la moglie polpo, volevamo l’attrice britannica vincitrice di un Oscar più grande e di classe che potessimo trovare”, dice Kripke a EW. “Si tratta di una lista ragionevolmente breve. Non conoscevamo Tilda. Non è come alcuni dei nostri altri cameo in cui ci sono amici di amici e noi li contattiamo. Quindi abbiamo contattato un suo rappresentante e le abbiamo inviato la sceneggiatura. Per suo merito eterno, la risposta è stata: “(Tilda) adora questa serie e pensa che sarebbe divertente farlo”. “Guardare l’attrice più elegante possibile registrare le cose più stupide possibili è stato uno dei più grandi giorni della mia vita professionale”, aggiunge.

La quarta stagione riserva ancora molti cameo importanti, e alcuni si possono ammirare proprio nei primi tre episodi.

La trama della quarta stagione di The Boys

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.