Wicked: le connessioni con Il Mago di Oz e quei due cameo emozionanti!

Wicked (qui la recensione) è arrivato nei cinema questo fine settimana e sembra destinato a continuare a battere i record al botteghino in vista del Ringraziamento. Ha già avuto la più grande apertura mondiale e nazionale per un film basato su uno spettacolo di Broadway.

Lo spettacolo teatrale è un vero e proprio fenomeno di massa, quindi questo livello di successo era prevedibile. Wicked rende omaggio a tutti i fan dell’originale di Broadway con cameo di Kristin Chenoweth e Idina Menzel. Le due hanno interpretato Glinda ed Elphaba a Broadway e, secondo il regista Jon M. Chu, trovare loro un ruolo memorabile nel film era un dovere.

“Non sarebbero venute per fare una cosa qualsiasi”, racconta il regista a Variety “La nostra cerchia ristretta ha pensato a tutti i tipi di cose da proporre loro. Kristin interpreta la madre di Glinda? Saranno una di quelle persone che dicono ‘Il mago ti vedrà ora’? Mi è sempre sembrato deludente”. “Dovevamo dare loro qualcosa di grande. Avevamo questa sezione in “Wizomania” che aveva bisogno di una storia di fondo di cui non avevamo bisogno nello show: cos’è la Grimmerie? E una comprensione di come il Mago è arrivato a Oz. Ho pensato, “E se facessimo questa sezione come un’opera teatrale? Doveva essere una giostra da luna park come “It’s a Small World”, che era un concetto divertente. Ma se ne facciamo una specie di spettacolo diventa una sequenza meta cinematografica.”

“Idina e Kristin interpretano i due attori più famosi di Oz. Possono essere glamour e la gente può applaudirli”, continua Chu. “Stephen Schwartz ha subito capito cosa fare e ha aggiunto il grido di guerra di Elphaba di Idina e l’interazione di spingersi a vicenda fuori dai piedi. È divertente giocare con la tradizione di due mega star nello show.”

“‘Il mago di Oz’ è potenzialmente un sogno. È un mondo in cui non ci sono vere poste in gioco. Sapendo che Elphaba e Glinda vivono in un mondo di vere poste in gioco, abbiamo dovuto ristabilire con il pubblico che questo era reale. Quindi abbiamo fatto entrare tutti sulla scena del crimine, forse la scena del crimine più famosa di sempre nel cinema e nella letteratura, dell’iconico cappello nella pozzanghera.”

“Vediamo il paesaggio completo di Oz. È questo luogo vivo e pulsante con culture vere, quindi stabiliamo immediatamente che questo non è un mondo da sogno. Vedere quei quattro personaggi innesca anche qualcosa nella tua mente; associ quei personaggi a questo posto. E rivisiteremo quei personaggi nel secondo film.”

“Nella serie, Dorothy è in giro. Devono intersecarsi e puoi solo anticiparlo fino a un certo punto. Non dirò se è un personaggio, necessariamente, nel secondo film. C’è una parte di me che vuole che la Dorothy di tutti sia la Dorothy che vogliono. Eppure, c’è interazione e qualche crossover. Quindi lascerò che sia la “Parte due”.

Tuttavia, con la MGM responsabile dei diritti del Mago di Oz, c’erano alcune cose che Wicked, una produzione Universal, non è stata in grado di utilizzare in questo adattamento per il grande schermo.

“Avevamo dei limiti su cosa potevamo citare o meno. Non usiamo mai le scarpette di rubino. Nessa ha delle scarpette di cristallo come nel libro di Frank L. Baum, nel libro di Gregory Maguire e nella serie”, spiega Chu. “Non credo che la frase ‘strada di mattoni gialli’ sia protetta da copyright, ma sicuramente la forma della strada lo è. Non potevamo fare la spirale. Dovevamo fare un cerchio che continuasse a mostrare che non è dove finisce la strada.”

Il cast completo di Wicked

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, che alla fine diventerà la “Strega Cattiva dell’Ovest“, mentre la megastar del pop Ariana Grande interpreterà Glinda, alias “Strega Buona dell’Est“. Entrambe le attrici sono state elogiate per le loro performance.

Il film vanta anche la presenza di Michelle Yeoh, vincitrice di un premio Oscar®, nel ruolo della regale preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato; Ethan Slater, candidato al Tony (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Il cast include Pfannee e ShenShen, due astuti compatrioti di Glinda interpretati dal candidato all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e da Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, la Signorina Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman).