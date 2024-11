Creature Commandos: James Gunn chiarisce la continuity tra Peacemaker e Suicide Squad

Creature Commandos è quasi qui e mentre Rick Flag Sr. ha chiaramente un futuro luminoso nel DCU, solo il tempo ci dirà cosa ne sarà degli altri membri della Task Force M. In ogni caso, James Gunn ha messo insieme un cast formidabile per la serie animata Max e, in un’intervista con Collider, ha rivelato altre entusiasmanti novità sul casting del DCU.

“Peter Serafinowicz nel ruolo del dottor Frankenstein è fantastico”, ha detto Gunn. “Alan Tudyk nel ruolo di Will Magnus: la sua interpretazione è basata su Mike Nichols, con cui una volta ha recitato in una commedia. Ci sono così tante cose divertenti lì dentro”.

Se quel nome vi dice qualcosa, è perché Magnus è il brillante scienziato (che occasionalmente soffre di una malattia mentale debilitante) responsabile della creazione dei Metal Men. È anche un esperto di robotica generale nella comunità dei supereroi e potrebbe avere dei legami con G.I. Robot in Creature Commandos.

Se questo significa che vedremo i Metal Men nel DCU è un mistero, anche se Gunn da allora ha scritto su Threads: “Come è sempre stato detto, abbiamo intenzione di far interpretare all’attore lo stesso ruolo per i ‘casting principali’. Se si tratta di un personaggio minore in Creature Commandos non abbiamo fatto ricerche live-action in lungo e in largo come abbiamo fatto per personaggi più grandi come Circe, Nina, ecc.”

In altre parole, mentre Tudyk, ad esempio, ha doppiato personaggi minori come Magnus e Clayface in questa serie, non significa necessariamente che riprenderà il ruolo in live-action in futuro.

Tornando a quell’intervista, Gunn si è assicurato di elogiare l’intero cast della serie. “Harbour come Frankenstein, Grillo che riesce a dare il massimo per tutto il tempo, Zoë [Chao], che è stata fantastica nello show, e Indira [Varma], che è fantastica come The Bride. Poi c’è Michael Rooker che è Sam nell’episodio 3, un tipo così patetico, triste e così diverso dai personaggi che Rooker ha normalmente interpretato”.

Ha anche chiarito un po’ di confusione recente sulla continuità. “La prima stagione di Peacemaker è fondamentalmente canonica a parte l’apparizione della Justice League alla fine, di cui vedrete qualcosa nella seconda stagione di Peacemaker”, ha spiegato Gunn. “Suicide Squad è probabilmente un po’ più libera”.

“Sappiamo che Rick Flag Sr. è arrabbiato perché suo figlio è stato ucciso da Peacemaker, quindi sappiamo che quella situazione è accaduta in passato, abbiamo qualcosa a cui fare riferimento per pensare a come potrebbe essere successo, ma l’evento esiste come canonico perché è stato menzionato in Creature Commandos, non necessariamente perché esisteva in Suicide Squad”. “Penso che Suicide Squad e Peacemaker siano ricordi piuttosto inaffidabili di ciò che è accaduto nel DCU”, ha concluso.

Questa è probabilmente la migliore spiegazione che abbiamo avuto finora e l’intera faccenda forse non è così confusa come si potrebbe sostenere nei commenti precedenti del regista sui social media.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.