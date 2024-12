Wolf Man: immagini trapelate rivelano il primo sguardo al mostro di Christopher Abbott – SPOILERS

Un paio di screenshot trapelati Wolf Man, il reboot di The Invisible Man del regista Leigh Whannell sono stati diffusi online (via Reddit) e rivelano il primo sguardo all’altro lupo mannaro del film.

La prima occhiata a quello che si presumeva essere l’Uomo Lupo tramite un attore in costume all’Halloween Horror Nights della Universal Orlando è stata accolta da molti commenti, ma il trailer più recente sembra confermare che questa sarà la creatura responsabile dell’attacco iniziale, lasciando che il Blake di Christopher Abbott si trasformi in un’altra bestia.

Whannell ha affrontato la risposta negativa durante un’intervista con NME.

“Il reparto marketing di un film è così grande ”, ha detto, ”che è davvero impossibile tenere sotto controllo ogni singola cosa. Così, quando esce qualcosa che magari a internet non piace, l’unica cosa che posso pensare è: ‘Beh, non avete visto il film finito, e io so cosa abbiamo fatto’”.

“Sto lavorando con Arjen Tuiten, che è uno dei migliori truccatori del mondo. È un genio. Per quanto mi riguarda, appartiene alla Hall of Fame insieme a Rick Baker [l’effettista che ha lavorato a Un lupo mannaro americano a Londra del 1981] e Stan Winston [La cosa del 1982]. Quindi c’è un po’ di conforto da trarre da questo. È quasi come se avessi un segreto nascosto”.

Si ipotizza che questi scatti possano raffigurare Blake nel pieno della sua trasformazione e che alla fine diventerà una bestia dall’aspetto più lupino. Questo è del tutto possibile, ma in base a quanto abbiamo visto negli ultimi spot televisivi, passerà molto tempo in questa forma.

Scoprite le immagini al link sottostante e un nuovo promo.

Tutto quello che sappiamo su Wolf Man

Dopo che i piani del “Dark Universe” della Universal sono andati in fumo, la Blumhouse ha fatto un ottimo lavoro con le sue rivisitazioni moderne di questi mostri classici. Nonostante un design che si discosta da ciò che i fan si aspettano, è molto probabile che Wolf Man superi le aspettative all’inizio del prossimo anno.

Il film è interpretato da Sam Jaeger (The Handmaid’s Tale), Ben Prendergast (The Sojourn) e Benedict Hardie (The Invisible Man), con il nuovo arrivato Zac Chandler, Beatriz Romilly (Shortland Street) e Milo Cawthorne (Shortland Street).