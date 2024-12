The Holdovers – Lezioni di Vita in streaming su NOW e in tv su SKY

Arriva in prima TV su Sky il film premiato agli Oscar 2024 per la Miglior Attrice Protagonista The Holdovers – Lezioni di Vita, in onda domenica 22 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Dopo il successo di Sideways – In Viaggio Con Jack, Alexander Payne e Paul Giamatti si ritrovano in The Holdovers – Lezioni di Vita (la nostra recensione), una storia ambientata nel 1970 durante le vacanze invernali in una prestigiosa scuola del New England.

Powered by

Paul Giamatti veste i panni di Paul Hunham, un professore aggiunto di storia antica – disprezzato in maniera compatta da studenti e corpo docente – che rimane bloccato alla Barton Academy con i ragazzi che non possono tornare a casa per le festività. Si tratta della punizione per aver bocciato uno studente di alto profilo, il cui padre ha da poco finanziato il rinnovamento della palestra scolastica. Grazie a una sorta di miracolo natalizio, che si manifesta grazie al cuore di un padre che cambia i propri programmi – il dinamico gruppo di ragazzi che sarebbe stato sotto la responsabilità di Hunham si riduce rapidamente a uno solo: Angus Tully, interpretato da Dominic Sessa al suo film di debutto.

Angus è un ragazzo intelligente ma sta facendo del proprio meglio per gestire le complesse dinamiche famigliari. A rimanere bloccata a scuola c’è anche Mary Lamb, interpretata dalla vincitrice del premio Oscar 2024 come Miglior Attrice Protagonista Da’Vine Joy Randolph, capo cuoca della scuola, il cui unico figlio Curtis, da poco diplomato a Barton, è stato ucciso in Vietnam. Ancora nel vortice del proprio lutto, Mary decide di rimanere a Barton perché è l’ultimo posto dove è stata al fianco del ragazzo. Lasciato al proprio destino nella scuola vuota, il bizzarro trio vivrà un’esperienza fatta di avventure, sorprese e in conclusione un’inattesa dinamica familiare.

La trama di The Holdovers – Lezioni di Vita

Opera dell’apprezzato regista Alexander Payne, THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA segue le vicende di un burbero professore (Paul Giamatti) di una prestigiosa scuola americana, costretto a rimanere nel campus durante le vacanze natalizie per seguire un gruppo di studenti che non ha un luogo dove passare le feste. Inaspettatamente, crea un legame speciale con uno di loro – un cervellotico combina guai (l’esordiente Dominic Sessa) – e con la responsabile della cucina della scuola, che ha appena perso un figlio in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).