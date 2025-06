Roofman: Channing Tatum e Kirsten Dunst nel primo trailer della commedia poliziesca in arrivo

È stato pubblicato il primo trailer del film Roofman della Paramount, che offre un primo assaggio della nuova commedia poliziesca con Channing Tatum. Roofman è diretto da Derek Cianfrance, già autore di Blue Valentine e The Place Beyond the Pines, e vede protagonisti Channing Tatum, Kirsten Dunst, Ben Mendelsohn, Peter Dinklage e altri ancora.

Il trailer di Roofman presenta al mondo Jeffrey Manchester, interpretato da Channing Tatum, basato su un criminale realmente esistito che è riuscito a sfuggire alle autorità vivendo all’interno di un negozio Toys “R” Us. Il trailer spiega le origini della storia, mostrando come Manchester fugge dalla prigione, perché si nasconde nel negozio di giocattoli e come si sviluppa la sua vita all’interno delle mura mentre aspetta che la polizia smetta di cercarlo.

Tuttavia, il trailer rivela anche che le cose si complicano immediatamente per Manchester. Manchester sembra instaurare una relazione sentimentale con Leigh Wainscott, interpretata da Kirsten Dunst, ma la scoperta dei suoi legami con le forze dell’ordine lo mette in pericolo.

Cosa significa il primo trailer per Roofman

Sebbene la premessa di Roofman sembri folle, il primo trailer sembra sorprendentemente buono, il che significa che potrebbe attirare molti spettatori. Il primo trailer di Roofman pone molta attenzione al cast stellare del film, con il talento che compone il cast dei personaggi del film che è uno dei maggiori punti di forza del film.

Tuttavia, il trailer di Roofman punta molto anche sull’aspetto comico, spiegando la scelta di Channing Tatum per il ruolo. Sebbene una premessa così folle sarebbe impossibile da realizzare in un dramma serio, le origini reali della storia hanno lasciato il tono del film un po’ vago. Il primo trailer di Roofman suggerisce che il film sarà un dramma o una commedia drammatica, creando aspettative per un’esperienza cinematografica divertente.

I fan di Derek Cianfrance riconosceranno alcuni dei tratti distintivi del regista in tutto il film, con una fotografia, una recitazione e una regia che utilizzano lo stile più realistico per cui è diventato famoso. Questa non è la prima storia poliziesca diretta da Cianfrance, e Roofman si preannuncia come un altro grande film del genere.