Wayward – Ribelli 2 si farà? ecco cosa sappiamo finora sul futuro del thriller

La serie Wayward – Ribelli è ambientata a Tall Pines, una città immaginaria nel Vermont, sede della Tall Pines Academy, una scuola per giovani con problemi comportamentali. Ma la struttura, gestita da Evelyn (Toni Collette), si rivela più sinistra di quanto sembri a prima vista, con radici profonde. Come alla fine capisce Alex (Mae Martin), agente di polizia locale, tutti in città sono collegati al malvagio centro di riabilitazione.

Sebbene la trama di Wayward – Ribelle possa sembrare completamente fittizia, è stata ispirata dalla vita di Martin, come ha spiegato a Tudum nell’agosto 2025.

“All’inizio degli anni 2000 ero un’adolescente ribelle e la mia migliore amica è stata mandata in uno di questi istituti per adolescenti con problemi quando aveva 16 anni”, ha ricordato. “È tornata e mi ha raccontato storie pazzesche al riguardo”.

Sebbene la serie fosse stata etichettata come miniserie, alla fine degli otto episodi rimangono alcune domande senza risposta. Quindi, ci sarà una seconda stagione di Wayward? Ecco cosa c’è da sapere sul possibile proseguimento della serie.

Attenzione: spoiler su Wayward!

Ci sarà una seconda stagione di Wayward?

Netflix non ha ufficialmente rinnovato Wayward per una seconda stagione. L’originale di otto episodi è stato pubblicizzato come una “serie limitata”, ma il creatore Martin ritiene che “ci siano sicuramente altre storie da raccontare”.

Wayward si è concluso con Alex e sua moglie Laura (Sarah Gadon) che decidono di rimanere a Tall Pines. Dopo aver dato alla luce il loro bambino, lei diventa di fatto la nuova leader della setta. Tuttavia, il finale della coppia è ambiguo, così come quello di Evelyn, poiché non viene rivelato se sia sopravvissuta.

Cosa ha detto il creatore Mae Martin sulla seconda stagione di Wayward?

Martin non è solo uno dei protagonisti di Wayward, ma è anche il creatore della serie. Durante un’intervista con TV Insider nel settembre 2025, a Martin è stata chiesta la possibilità di una seconda stagione. “Mi è stato detto che era una miniserie, ma penso che ci siano sicuramente altre storie da raccontare”, ha detto.

“Abbiamo lasciato tutti quei personaggi in crisi, in sostanza”, ha continuato il comico. “Speriamo che sia abbastanza coerente da essere soddisfacente da guardare come serie”.

Cosa ha detto il cast di Wayward riguardo al ritorno per la seconda stagione?

Sembra che Martin sia disponibile a continuare con Wayward, e lo stesso vale per i suoi colleghi. Alyvia Alyn Lind, che interpreta Leila, ha dichiarato a Decider che sarebbe disposta a partecipare a un’altra stagione, “in qualsiasi momento, ovunque. Chiamatemi. Ci sarò”.

“Ho trascorso un periodo incredibile lavorando a questo progetto; è stata una vera benedizione e mi piacerebbe molto tornare”, ha continuato. “Netflix, dai, quando vuoi, noi siamo qui, pronti”. Nel frattempo, Collette ha stuzzicato TV Insider: “È infinitamente intrigante. Infinitamente. Ci sono tantissime direzioni che potrebbe prendere, questo è certo”. Un altro membro del cast, Gadon, ha aggiunto: “Niente è legato con un bel fiocchetto”.

Dove posso guardare Wayward?

Wayward – Ribelli è uscita il 25 settembre 2025. su Netflix. Wayward – Ribelli in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: