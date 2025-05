Aimee Lou Wood con Angelina Jolie in Anxious People

La vincitrice del BAFTA Aimee Lou Wood (Sex Education), reduce da un’acclamata interpretazione nella terza stagione di The White Lotus della HBO, sarà al fianco del premio Oscar Angelina Jolie nell’adattamento cinematografico di Marc Forster di Anxious People, il progetto in arrivo sul mercato di Cannes.

La sinossi recita: “Il giorno prima della vigilia di Natale, la banchiera d’investimento Zara (Jolie) si ritrova suo malgrado a socializzare con un gruppo di sconosciuti durante una festa a porte aperte. Quando una riluttante rapinatrice di banche, Grace (Wood), prende inavvertitamente in ostaggio il gruppo, ne conseguono caos e troppe condivisioni, segreti vengono svelati e letteralmente nulla va secondo i piani. Un film su un crimine mai avvenuto, un aspirante rapinatore di banche che scompare nel nulla e otto sconosciuti estremamente ansiosi che scoprono di avere più cose in comune di quanto avessero mai immaginato.”

Basato sul romanzo di Fredrik Backman, autore di Un uomo di nome Otto, il film è stato presentato a Cannes per il mercato internazionale da Black Bear e WME Independent per quello nazionale. La storia è stata adattata per il grande schermo dallo sceneggiatore candidato all’Oscar David Magee, noto per film come Un uomo di nome Otto, Vita di Pi e Neverland – Un sogno per la vita.

Il film riunirà alcuni dei protagonisti chiave dell’adattamento cinematografico del 2022 di Un uomo di nome Otto (incassi globali di 110 milioni di dollari), anch’esso basato sul romanzo di Backman. Fredrik Wikström Nicastro (Un uomo di nome Otto) e Renée Wolfe (Un uomo di nome Otto) di Hope Studios, già produttori di 2DUX2, saranno Forster, regista di Un uomo di nome Otto e World War Z, Magee e Neda Backman saranno i produttori esecutivi.

Tra i lungometraggi di Wood figurano il ruolo da protagonista con Bill Nighy nel film candidato all’Oscar Living e quello al fianco di Benedict Cumberbatch in The Electrical Life of Louis Wain.

Hope Studios, con sedi a Stoccolma e Londra, sviluppa, finanzia, produce e vende film e programmi TV internazionali per il mercato globale. L’azienda ha un accordo globale con Black Bear, che collabora con l’azienda per le vendite e la distribuzione internazionali. 2DUX2, di proprietà di Marc Forster e Renée Wolfe, produrrà con Hope Studios.