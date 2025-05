Captain America: Brave New World dal 28 maggio su Disney+

Il pubblico dello streaming di tutto il Marvel Cinematic Universe sarà travolto dal nuovo capitolo dell’eredità di Capitan America, sperimentando un’azione ad alto rischio e immagini cinematografiche sbalorditive quando Captain America: Brave New World arriverà su Disney+ il 28 maggio.

Il film Marvel Studios è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono gli executive producer.

Sam Wilson impugna lo scudo in Captain America: Brave New World, un nuovo entusiasmante capitolo che lo proietta in una cospirazione globale e in una sfida ad alto rischio con il temibile Hulk Rosso! Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo nelle sale cinematografiche ed essere diventato il secondo film di maggior incasso del 2025 negli Stati Uniti, il blockbuster è ora pronto a ispirare ancora più fan con il suo debutto in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal 28 maggio.

Nel film Marvel Studios Captain America: Brave New World, Sam Wilson (Anthony Mackie) – che ora impugna lo scudo di Captain America dopo gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier – incontra il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross (Harrison Ford) e presto si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. In una corsa contro il tempo, Sam deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il vero responsabile faccia scattare un allarme rosso in tutto il mondo.