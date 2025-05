Krysten Ritter tornerà come Jessica Jones in Daredevil: Rinascita – Stagione 2

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, è stato confermato che un’importante attrice dei prodotti Netflix legati alla Marvel riprenderà il proprio ruolo per compiere il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come parte di Daredevil: Rinascita – Stagione 2. Variety ha infatti riportato che Krysten Ritter, che ha interpretato Jessica Jones in tre stagioni della sua stessa serie e ha recitato in The Defenders su Netflix, ha confermato che riprenderà il ruolo nella prossima stagione della serie con protagonista Charlie Cox.

L’ultima volta che i fan hanno visto il personaggio di Ritter nel MCU è stato nella stagione 3 di Jessica Jones, uscita su Netflix il 14 giugno 2019. Anche se non è ancora stata annunciata una data precisa, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, la seconda stagione, è prevista per marzo 2026. In occasione degli Upfront Disney, la Ritter ha rilasciato la seguente dichiarazione sul suo ritorno nel MCU:

“È fantastico essere tornata, tornare a Jessica dopo tre stagioni e “The Defenders” e ora unirmi al MCU. Sono davvero entusiasta di riportare in vita questo personaggio iconico e, senza svelare troppo, c’è molto di più in serbo per Jessica Jones. Sarà una stagione incredibile!”

Cosa aspettarsi dal ritorno di Krysten Ritter come Jessica Jones

Una volta che i Marvel Studios hanno formalmente spiegato come gli show di Netflix si inseriscono nella timeline ufficiale del MCU, era solo questione di tempo prima che arrivasse questo tipo di annuncio per Daredevil: Rinascita. Il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica non è dunque poi così sconvolgente, visto che Matt Murdock ha confermato alla fine dell’episodio 9 che sta costruendo un esercito, e una persona come lei sarebbe incredibilmente utile nella prossima guerra contro il sindaco Fisk.

Il ritorno ufficiale della Ritter dimostra inoltre che i Marvel Studios stanno cercando di abbracciare maggiormente l’era televisiva originale della Marvel per il futuro del MCU. Le parole di Krysten Ritter, inoltre, sembrano anticipare anche molto più che una semplice partecipazione come comprimaria alla serie guidata da Charlie Cox. Potrebbero infatti esserci anche altri piani per lei e il suo personaggio e data la popolarità di cui gode è lecito aspettarsi che la si potrà rivedere anche in altre occasioni al di fuori della stagione 2 di Daredevil: Rinascita.

Con l’ingresso di Jessica nel gruppo, ci si chiede se altri eroi Marvel-Netflix appariranno in Daredevil: Rinascita, con il loro attore originale che li interpreterà ancora una volta. Dato che Cox ha fatto intendere che ci saranno dei crossover con il MCU nella prossima stagione, non sarebbe una sorpresa se il prossimo annuncio riguardasse il Luke Cage di Mike Colter o l’Iron Fist di Finn Jones. Tuttavia, in attesa di ulteriori novità, i fan possono finalmente gioire per il confermato ritorno di Krysten Ritter.