Andor – Stagione 2 svela l’ultimo grande mistero sulla Morte Nera

Ci siamo sempre chiesti come l’Alleanza Ribelle sia venuta a conoscenza per la prima volta della Morte Nera e Andor – Stagione 2 fornisce finalmente una risposta. La Ribellione aveva già sentito voci sulla superarma dell’Imperatore all’inizio di Rogue One: A Star Wars Story, nonostante la segretezza nella sua costruzione. Anche la prima scena di Cassian nel film del 2016, in cui incontra un informatore di nome Tivik, lo vede ammettere di aver sentito parlare di Galen Erso e di essere a conoscenza dei suoi legami con un’arma imperiale segreta. In Andor – Stagione 2, episodi 10-12, scopriamo finalmente come i Ribelli siano venuti a conoscenza dell’esistenza della Morte Nera.

Nel primo episodio dell’arco narrativo finale di serie, Luthen Rael viene mostrato mentre incontra il suo contatto imperiale di lunga data, Lonni Jung. Lonni è estremamente stressato e desidera essere portato via da Coruscant dopo aver esaminato i file di Dedra Meero e aver appreso dell’esistenza della Morte Nera. Lonni scopre che l’estrazione di kyber su Jedha, il massacro di Ghorman nell’episodio 8 di Andor e diversi altri elementi descritti come un progetto di energia pulita sono in realtà tutti collegati alla costruzione di un’arma gigante, guidata da Galen Erso e basata sul pianeta Scarif. Lonni commette l’errore di rivelarlo a Luthen, che lo considera troppo pericoloso, e lo uccide.

Luthen trasmette poi l’informazione a Kleya, ma viene catturato da Dedra Meero. Dopo una serie di eventi in cui Kleya uccide Luthen in lacrime per impedire all’Impero di scoprire i suoi segreti, Cassian la salva e viene a conoscenza dell’arma, passandola al comando ribelle. Questo spiega come l’Alleanza Ribelle sia venuta a conoscenza della Morte Nera, con la prima scena di Cassian in Rogue One in cui si aggrappa al nome di Galen Erso che ora ha molto più senso, avendolo sentito da Kleya.

Andor – Stagione 2 è disponibile completamente su Disney+.