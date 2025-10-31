Aladdin 2: Naomi Scott smentisce gli ultimi rumor sul sequel

Diretto da Guy Ritchie, il remake originale di Aladdin è uscito nel 2019, diventando il terzo remake live-action di maggior incasso della Disney, con oltre 1 miliardo di dollari incassati a fronte di un budget di produzione di 183 milioni di dollari, e ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica. Il cast di Aladdin era guidato da Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott e Marwan Kenzari. Il successo del film ha portato a voci su un sequel, oltre che su un prequel cancellato e uno spin-off.

Nonostante siano passati sei anni dal film originale Aladdin, le voci continuano a circolare, ma non c’è ancora stata alcuna conferma ufficiale di un sequel di Aladdin 2. Tuttavia, rispondendo a un post su X, Scott sembra aver smentito l’idea di un sequel. Un account non ufficiale chiamato Naomi Scott Brasil, seguito dall’attrice, ha twittato uno scambio di messaggi tra loro e la Scott, in cui l’attrice sembra confermare che le voci secondo cui Aladdin 2 inizierà le riprese il prossimo anno sono false. L’attrice ha commentato: “Completamente falso… potete spargere la voce”.

Aladdin 2 non si farà mai?

Questo sembra mettere fine a qualsiasi teoria su un sequel in fase di sviluppo e, fino a quando la Disney non lo confermerà ufficialmente, i fan non dovrebbero nutrire troppe speranze. Naturalmente, è del tutto possibile che dietro le quinte stiano accadendo cose all’insaputa della Scott, ma, dato che ha recitato nel primo film, è probabile che lei sarebbe a conoscenza di eventuali sviluppi. Tuttavia, a Hollywood le cose procedono molto lentamente e spesso dietro le quinte.

Quindi è del tutto possibile che i piani per Aladdin 2 siano stati concordati verbalmente, ma nulla sarà confermato fino a quando il cast e la troupe non ne saranno informati. Il successo del primo film dovrebbe significare che un seguito è probabile, soprattutto considerando i flop finanziari che la Disney ha subito negli ultimi anni. Per quanto riguarda i remake live-action della Disney, sono stati anni altalenanti per la Casa del Topolino, con La sirenetta che non è riuscita a raggiungere il traguardo previsto di 1 miliardo di dollari e il pessimo risultato al botteghino di Biancaneve.

Aladdin è stato un vero successo sei anni fa, quindi è logico che la Disney voglia capitalizzare con un sequel in futuro. Naturalmente, molto potrebbe dipendere dalla disponibilità del cast e dalla compatibilità degli impegni di Scott, Smith e Massoud. È probabile che Scott sarebbe a conoscenza se fosse in programma un sequel. Sebbene sia altamente probabile che un sequel di Aladdin venga realizzato in futuro, al momento non c’è nulla di confermato.