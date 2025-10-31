Famke Janssen rivela che non le è stato chiesto di tornare come Jean Grey in Avengers: Doomsday

La Marvel Studios ha ingaggiato le star della serie X-Men Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica) e Kelsey Grammer (Bestia) per Avengers: Doomsday. Sappiamo poi che il Gambit interpretato da Channing Tatum si unirà a loro, ma in questa squadra degli X-Men mancano ancora alcuni pezzi grossi, tra cui Wolverine, Tempesta e la Jean Grey di Famke Janssen.

Quest’ultima ha interpretato Jean per la prima volta nel film X-Men del 2000, seguito da X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006) e un cameo in The Wolverine (2013) e X-Men: Giorni di un futuro passato (2014). Ora, Entertainment Weekly ha recentemente incontrato l’attrice e le ha chiesto se avrebbe ripreso il ruolo in Avengers: Doomsday. “Ogni volta che faccio un’intervista, me lo chiedono”, ha detto. “È interessante. Non mi ero resa conto che fosse una parte così importante. Ogni volta che faccio un’intervista, me lo chiedono, e di tutto quello che dico, quella sarà l’unica cosa che verrà pubblicata”.

Il sito ha poi insistito con Famke chiedendole se la Marvel Studios le avesse chiesto di tornare nei panni di Jean, al che lei ha risposto: “Mai. Mai e poi mai”. Ha aggiunto: “Dovrei sentirmi lusingata, immagino, dal fatto che questo personaggio abbia colpito il pubblico. È passato tanto tempo, ma è bello che la gente ne parli ancora. Sono sicura che ogni volta che uscirà un nuovo film, come forse Doomsday? La questione verrà sollevata di nuovo”.

Già in una precedente intervista con Screen Geek all’attrice era infatti stato chiesto se avrebbe ripreso il ruolo per il prossimo film sugli Avengers. Anche in quel caso l’attrice aveva smentito. Sappiamo che altri attori e attrici del cast devono essere ancora annunciati, ma la presenza di Jean Grey non dovrebbe essere una sorpresa tale da dover essere tenuta nascosta, a meno che non abbia un ruolo particolare nel film. Come sempre, non resta che attendere maggiori novità.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).