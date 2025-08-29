Alan Ritchson parla del DC Universe: “Non sarò Batman, ma ci sarà un ruolo per me”

Negli ultimi giorni il nome di Alan Ritchson è tornato al centro dell’attenzione dei fan DC, dopo che alcune voci lo avevano accostato al ruolo di Batman nel nuovo universo narrativo guidato da James Gunn e Peter Safran. L’attore, oggi protagonista della serie Reacher, ha confermato durante un’intervista con Variety di aver avuto uno scambio di parole con Gunn, pur chiarendo che difficilmente lo vedremo indossare il mantello del Cavaliere Oscuro.

“Beh, non è una novità il fatto che James Gunn sia un mio fan. Lo ha detto lui stesso. E io sono un fan di James Gunn? Assolutamente. Ma non voglio fuorviare le persone. Sì, ci sono state parole scambiate su Batman. Ma sono fermamente convinto che Batman non sia nel mio futuro. Credo però che ci sia qualcosa nel mio futuro con la DC. E vorrei che questo resti vero.”, ha affermato Alan Ritchson.

Parole che lasciano intendere come l’attore potrebbe essere effettivamente coinvolto in uno dei prossimi progetti targati DC Studios, ma con un ruolo diverso da quello dell’iconico Cavaliere Oscuro. Sebbene questa notizia possa essere una delusione per chi invece vorrebbe vederlo con indosso il costume di Batman, sapere che Ritchson potrebbe unirsi al franchise spinge a questo punto a chiedersi chi potrebbe interpretare e in quale progetto. Al momento, però, non sembrano esserci piani confermati al riguardo.

Tutto quello che sappiamo sul film con Batman The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.