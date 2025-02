Alien: Romulus, il regista spiega come il momento più sorprendente e divisivo del film sia rimasto segreto

Il regista di Alien: Romulus, Fede Álvarez, rivela come il film sia riuscito a mantenere segreto il suo momento più scioccante. L’ultimo capitolo della saga di Alien, ambientato tra Alien (1979) e Aliens (1986), era già stato accolto con grandi aspettative per i suoi legami con l’originale di Ridley Scott e come precursore del sequel di James Cameron. Una delle sorprese più grandi è stata Rook, un androide con l’aspetto e la voce di Ian Holm, nonostante la morte dell’attore nel 2020. Nonostante sia stata un’impresa tecnologica impressionante, la decisione di resuscitare digitalmente Ian Holm in Alien: Romulus è stata oggetto di controversie.

In una conversazione con Collider, Álvarez ha spiegato gli straordinari sforzi fatti per preservare l’inaspettata rivelazione di Ian Holm. Il regista ha spiegato che durante le proiezioni di prova di Alien: Romulus, gli spettatori sono stati esortati a non rovinare il momento agli altri, assicurandosi che il pubblico, qualche mese dopo, sarebbe rimasto davvero scioccato nel vedere di nuovo il volto dell’iconico cattivo e sentire la sua voce. Leggi qui sotto cosa aveva da dire:

Powered by

La presenza di Ian Holm nel film è stata tenuta segreta fino all’ultimo secondo. La maggior parte di voi, si spera, non lo sapeva fino alla prima. All’inizio, questo tizio aveva detto: “È impossibile. La gente lo saprà. Ci saranno delle proiezioni”.

Ma poi, durante le poche proiezioni che abbiamo fatto prima del film, ho pregato tutti: “Per favore, non rovinate tutto agli altri. Non postate nulla su Ian Holm nel film”. Lo faccio perché voglio che le persone siano lì tra il pubblico e dicano: “Oh, c***o, c’è Ian Holm!”. Se leggono già online che sarà nel film, gli rubi quel momento.

Cosa significa il segreto più sorprendente e controverso di Alien: Romulus

Un impressionante mix di tecnologia e impegno

Ian Holm è apparso per la prima volta nell’originale Alien nei panni di Ash, l’ufficiale scientifico della Nostromo che si rivela essere un agente dormiente per la Weyland-Yutani Corporation. Il suo comportamento calcolato divenne un riflesso del sinistro programma della Corporation, rendendolo uno dei cattivi più memorabili del franchise. In Alien: Romulus, la somiglianza di Holm ritorna sotto forma di Rook, un nuovo modello di androide con una programmazione e direttive simili a quelle di Ash. Il regista Álvarez ha assegnato a Rook un ruolo cruciale nel suo capitolo, legando Romulus al più ampio franchise, poiché l’androide ha continuato la missione di Weyland-Yutani di ottenere ricerche relative agli Xenomorfi sulla Renaissance abbandonata.

Grazie all’uso di CGI, deepfake AI technology e animatronics, Legacy Effects e Metaphysic, alcuni degli studi dietro le immagini di Romulus, candidate a diversi premi, sono stati in grado di ricreare Ian Holm per Alien: Romulus. Il successo di Alien: Romulus nel mantenere segreto il ritorno di Ian Holm è sicuramente un’anomalia in un settore in cui le fughe di notizie e gli spoiler anticipati dilagano. Franchising amati come Star Wars hanno avuto meno successo nel mantenere segrete le apparizioni di alcuni personaggi, con il ritorno di Carrie Fisher in Star Wars: L’ascesa di Skywalker e Peter Crushing in Rogue One già noti prima dell’uscita di ogni film.