Daredevil: Rinascita, cast e guida ai personaggi Marvel

Daredevil: Rinascita riporterà in vita diversi personaggi iconici della Marvel, oltre a portare nuovi attori nel mondo dell’MCU (Marvel Cinematic Universe). Dopo la cancellazione della serie Netflix della Marvel Television nel 2019, il destino dei Defenders e delle storie di Netflix era in bilico. Tuttavia, nel marzo 2022 è stato annunciato che sarebbe stato sviluppato un reboot di Daredevil per i Marvel Studios, con Matt Corman e Chris Ord impegnati nella scrittura e nella produzione della serie Disney+. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato lo sviluppo di Daredevil: Rinascita al SDCC 2022, regalando all’imminente uscita dell’MCU una monumentale prima stagione di 18 episodi.

Sotto il titolo provvisorio “Out the Kitchen”, Daredevil: Rinascita vedrà il ritorno di alcuni attori selezionati dagli show Netflix della Marvel Television, due dei quali sono già apparsi nella timeline dell’MCU attraverso progetti come Spider-Man: No Way Home, Hawkeye e She-Hulk: Attorney at Law. Come vigilante protettore di Hell’s Kitchen, Daredevil si troverà a scontrarsi con Kingpin nella sua imponente serie Disney+, ora saldamente ambientata nel mondo dell’MCU.

Powered by

Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, alias Daredevil

Visto l’ultima volta in Echo

L’attore inglese Charlie Cox ha debuttato nel ruolo di Matt Murdock nella serie Daredevil, trasmessa nel 2015 su Netflix, e ha ripreso il ruolo per l’evento crossover di Netflix, The Defenders, nel 2017. Grazie alla sua straordinaria interpretazione dell’eroe Marvel, è diventato difficile immaginare qualcun altro che assumesse il ruolo per il reboot, ma Cox è stato confermato per interpretare la versione MCU di Murdock dopo un’apparizione a sorpresa in Spider-Man: No Way Home del 2021.

Dopo aver ripreso il ruolo in She-Hulk: Attorney at Law – e aver instaurato una sorta di storia d’amore con Jennifer Walters – Cox è apparso in Echo, combattendo contro Maya in una sequenza drammatica all’interno del primo episodio dello show Disney+ per aiutare a impostare la sua trama con Kingpin di Vincent D’Onofrio. Charlie Cox è anche pronto a doppiare una versione animata di Daredevil in Your Favorite Neighborhood Spider-Man, dando all’attore un’altra apparizione come l’eroe che potrebbe precedere Daredevil: Born Again. Sono state apportate diverse modifiche a questa versione di Daredevil, che lo differenziano dalle sue origini Netflix.

She-Hulk: Attorney at Law ha mostrato un lato più comico di Daredevil e ha persino visto l’eroe sfoggiare una nuovissima tuta rossa e dorata, creata dallo stilista Luke Jacobson invece che da Melvin Potter, di Daredevil. Sebbene la questione della canonicità della serie televisiva Marvel rispetto all’MCU rimanga senza risposta, Daredevil: Rinascita è destinata a dare una svolta diversa al personaggio iconico e alla sua storia, attingendo anche alla serie Netflix, creando, si spera, un autentico successore della serie originale.

Vincent D’Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk, alias Kingpin

Visto l’ultima volta in Echo

Proprio come Cox, Vincent D’Onofrio ha ripreso il ruolo che aveva interpretato in Daredevil durante la Fase 4 dell’MCU, facendo il suo debutto in Occhio di Falco nei panni dell’uomo dietro la Tracksuit Mafia e zio adottivo di Maya Lopez, alias Il ruolo di Kingpin nell’MCU è stato ampliato con la serie solista Echo, che ha approfondito la storia del protagonista con il cattivo della Marvel, e la scena Echo finale post-crediti si è conclusa con l’ipotesi che Wilson Fisk si candidi a sindaco di New York.

Durante la presentazione della Marvel Studios al Comic-Con nel 2022, è stato anticipato che in Daredevil: Rinascita Cox e D’Onofrio avrebbero condiviso la scena, quindi la dinamica tra Matt Murdock e Wilson Fisk, alias Kingpin, sarà esplorata in modo più approfondito. Non è chiaro se Fisk conosca già a fondo Daredevil, la serie Netflix, o se i Marvel Studios stiano partendo da zero in Born Again, ma il ritorno di D’Onofrio nei panni del malvagio è incredibilmente emozionante.

Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, alias The Punisher

Visto l’ultima volta nella seconda stagione di The Punisher

Dopo che è stato confermato che Cox e D’Onofrio riprenderanno i loro ruoli in Marvel Television per Daredevil: Rinascita, sono iniziate le speculazioni su quali altri attori di Netflix si uniranno a loro, se ce ne saranno. Jon Bernthal, che ha interpretato Frank Castle, alias il Punitore, nella seconda stagione di Daredevil e nella sua serie spin-off, The Punisher, ha confermato che riprenderà il ruolo nel marzo 2023.

Il Punitore di Bernthal è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan, grazie alla magnetica interpretazione di Bernthal nel ruolo del brutale antieroe. Poiché non è ancora stato confermato che Daredevil: Rinascita sarà vietato ai minori, c’è il timore che il personaggio possa essere troppo edulcorato, ma il divieto ai minori di Echo suggerisce che lo show di Daredevil potrebbe seguire lo stesso percorso, in parte a causa della presenza del Punitore.

Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk

Visto l’ultima volta nella terza stagione di Daredevil

Ayelet Zurer ha inizialmente interpretato Vanessa Fisk in Daredevil, l’interesse amoroso e poi moglie di Wilson Fisk. Mentre nel marzo 2023 è stato rivelato che Sandrine Holt avrebbe assunto il ruolo per Daredevil: Rinascita dopo il casting del dicembre 2022, questo è stato nuovamente modificato nell’aprile 2024, con Zurer che ha ripreso il ruolo di Vanessa Fisk per lo show MCU.

Ciò è particolarmente degno di nota dato che il casting di Holt è stato il primo grande rifacimento di un personaggio della Marvel Television per un progetto della Marvel Studios, suggerendo inizialmente che la serie Netflix – così come altri show spinoff come Agents of SHIELD – forse non erano canonici per l’MCU dopo tutto. Ora che il responsabile dello streaming di Marvel Studios Brad Winderbaum ha confermato che gli spettacoli Marvel di Netflix sono canonici dell’MCU, ha più senso che Zurer riprenda il personaggio ancora una volta, anche se Sandrine Holt sembrava promettente per il ruolo.

Elden Henson nel ruolo di Foggy Nelson

Visto l’ultima volta nella terza stagione di Daredevil

Le prime notizie su Daredevil: Rinascita suggerivano che Foggy e Karen non sarebbero stati presenti nella serie, con molti che teorizzavano che ciò fosse dovuto a una linea temporale alterata a seguito del cambio di universo, o perché Karen e Foggy erano morti durante il periodo di tempo non visibile tra la fine della terza stagione di Daredevil e il punto in cui Daredevil: Rinascita riprende. Tuttavia, alcune foto recenti hanno rivelato sia Elden Henson che Deborah Ann Woll sul set, confermando che riappariranno in qualche modo.

Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page

Visto l’ultima volta nella seconda stagione di Punisher

Come per Foggy Nelson interpretato da Elden Henson, anche Karen Page, interpretata da Deborah Ann Woll, era ritenuta assente da Daredevil: Rinascita, fino all’uscita delle foto dal set che mostravano un’insegna “Nelson, Murdock & Page” e alla successiva rivelazione che entrambi gli attori erano sul set della serie. Il ritorno di Page, interpretata da Deborah Ann Woll, è particolarmente interessante, data la storia d’amore di Matt Murdock con il personaggio. Se fosse viva nella linea temporale principale della serie, ciò complicherebbe notevolmente l’incontro di Daredevil con She-Hulk nella serie solista dell’eroe.

Detto questo, il ritorno di Woll e Henson varrebbe la pena di qualsiasi complicazione, poiché entrambi hanno aggiunto sfumature e profondità ai rispettivi ruoli durante la serie originale di Daredevil. Tuttavia, il presunto ritorno di un altro cattivo di Daredevil potrebbe rendere molto più incerte le possibilità che siano vivi e vegeti in Daredevil: Rinascita.

Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter, alias Bullseye

Visto l’ultima volta nella terza stagione di Daredevil

Nel gennaio 2024, Comicbook.com ha riportato che Bullseye, interpretato da Wilson Bethel, tornerà in Daredevil: Rinascita. Sarebbe perfettamente logico, dato che la terza stagione di Daredevil si è conclusa con il personaggio che sembrava aver terminato la sua storia di origine da cattivo per diventare ufficialmente Bullseye, dopo aver subito un intervento chirurgico sperimentale alla colonna vertebrale che, una volta completato, ha lasciato gli occhi di Poindexter segnati dall’iconico motivo di Bullseye.

Le foto dal set di Daredevil: Rinascita hanno confermato che è così, con la nuova tuta di Bullseye utilizzata nello show. Riportare il personaggio nella serie per lo show della Marvel ha sicuramente senso, in quanto assicura che la parte più emozionante della sua storia da cattivo, il suo vero periodo come Bullseye, possa essere mostrata al pubblico. Questo serve anche a bilanciare il ritorno degli eroi e dei cattivi della serie originale, fornendo a personaggi come Daredevil e Punisher un altro potente nemico da affrontare, anche se Bullseye dovrebbe tornare solo per 3 episodi della serie.

Daredevil: Rinascita è stato presentato in anteprima esclusiva nel segmento Marvel del panel D23 Entertainment Showcase del 2024, e questo sembra aver fatto luce su cosa aspettarsi dal personaggio di Wilson Bethel nell’MCU. Il filmato mostra Benjamin Poindexter dietro le sbarre, ma lo mostra in particolare mentre cammina, il che è un punto chiave della trama da notare, dato che era paralizzato alla fine della serie originale di Daredevil. Pertanto, sebbene ci siano alcuni ostacoli alla piena rivelazione di Bullseye come cattivo nello show, sembra probabile che Poindexter scapperà per affermarsi come cattivo in Daredevil: Rinascita.

Margarita Levieva nel cast in un ruolo non rivelato

Nuovo arrivo nel cast di Daredevil

Meglio conosciuta per i ruoli in Vanished, The Deuce, In From the Cold e Revenge, Margarita Levieva è stata scritturata per Daredevil: Rinascita nel dicembre 2022. Sebbene il suo ruolo non sia stato ancora rivelato dalla Marvel Studios, è stato riferito che avrà un ruolo importante nella serie, e si ipotizza che potrebbe essere il ruolo dell’interesse amoroso di Matt Murdock. Questo segnerebbe una grande deviazione dalla serie Daredevil di Netflix, che ha anticipato l’eventuale relazione tra Murdock e Karen Page interpretata da Elizabeth Olsen.

Muse

Nuova aggiunta al cast di Daredevil

Il filmato di Daredevil: Rinascita, rivelato al panel del D23 Entertainment Showcase del 2024, ha mostrato un nuovo personaggio inaspettato, presentando Muse al pubblico. Nei fumetti Marvel, Muse è un supercriminale i cui poteri gli permettono di sfuggire ai controlli, assicurando che la sua “arte” sanguinaria possa essere portata avanti senza che la gente lo noti. Questa rappresentazione sembra essere stata riportata in Daredevil: Rinascita, poiché il filmato del D23 mostra i suoi murales prima di rivelare il personaggio stesso, suggerendo che è prevista un’iterazione simile del personaggio.

Anche se l’attore che interpreta Muse non è stato ancora confermato – e probabilmente rimarrà tale, dato che il personaggio è rappresentato principalmente con una maschera bianca che copre tutto il viso – chiunque sia stato scelto per il ruolo in Daredevil: Rinascita è senza dubbio un attore di talento, dato che dovrà recitare apparentemente dietro il costume che copre tutto il corpo e il viso di Muse. È interessante notare che, date le macchinazioni omicide del personaggio, sono sorte teorie secondo cui Muse potrebbe riunire Daredevil e Kingpin come alleati per un certo periodo di tempo, dato che sarebbe nel loro interesse fermare il cattivo.

Tigre Bianca

Nuovo arrivo nel cast di Daredevil

L’apparizione di White Tiger in Daredevil: Rinascita è stata confermata insieme a Muse nel panel del D23 Entertainment Showcase del 2024, anche se le foto di scena avevano già accennato alla presenza del personaggio. Il mantello di White Tiger era stato anticipato già nel 2015 con la prima stagione di Jessica Jones, in cui veniva menzionata Angela del Toro, un altro personaggio che ha già avuto il titolo di eroe nei fumetti. Tuttavia, Born Again rivela che Hector Ayala sarà il primo White Tiger sullo schermo, mostrandolo mentre indossa la tuta e affermando che la gente ha bisogno di un eroe.

Sebbene l’attore che interpreterà White Tiger non sia ancora stato confermato ufficialmente, Forbes ha riferito che Kamar de los Reyes ha interpretato il ruolo di Hector Ayala nello show, e altre fonti hanno riportato la stessa notizia. Purtroppo, Kamar de los Reyes è morto nel 2023, rendendo la sua interpretazione di White Tiger il suo ultimo ruolo.

Daredevil: Rinascita cast e personaggi secondari

Michael Gandolfini – Michael Gandolfini, che si è unito a Levieva da The Deuce, è stato scritturato per un ruolo non rivelato in Daredevil: Born Again nel dicembre 2022. Il ruolo di Gandolfini nella prossima serie Disney+ non è stato rivelato, ma si ipotizza che potrebbe interpretare il figlio di Wilson Fisk, anche se ha dichiarato che il suo personaggio è di Staten Island e non di Hell’s Kitchen, l’ambientazione tipica delle storie di Daredevil. Gandolfini è stato il primo membro del cast a unirsi alla serie dopo Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, quindi è probabile che avrà un ruolo importante in Daredevil: Born Again.

Nikki M. James – Dopo i recenti ruoli in Spoiler Alert e Severance di Apple TV+, Nikki M. James è stata scritturata in Daredevil: Born Again nel gennaio 2023. Sebbene la natura esatta del suo ruolo nell’universo cinematografico Marvel non sia stata rivelata, le teorie più diffuse suggeriscono che potrebbe interpretare Kristen McDuffie, l’assistente procuratore distrettuale che sospetta fortemente che Matt Murdock sia il diavolo di Hell’s Kitchen. Questo sospetto alla fine porta i due a iniziare una relazione romantica, che potrebbe prestarsi alla versione molto più affascinante di Daredevil vista in She-Hulk.

Michael Gaston – Noto soprattutto per i ruoli in Prison Break, Jericho e The Mentalist, Michael Gaston si è unito al cast di Daredevil: Born Again nel marzo 2023. Gaston ha precedentemente interpretato Gerald Sharpe, un membro del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, durante la settima stagione di Agents of SHIELD. Tuttavia, poiché questa trama si svolgeva nel passato, è improbabile che riprenda questo ruolo per Daredevil: Born Again. Non si sa ancora nient’altro sul ruolo di Michael Gaston nella prossima serie MCU.

Arty Froushan – Arty Froushan è stato scritturato per Daredevil: Born Again nel marzo 2023 e, sebbene il suo ruolo non sia stato rivelato dalla Marvel Studios, è stato riferito che Froushan interpreterà un socio di Wilson Fisk di nome “Harry”. La Marvel Studios non ha confermato la notizia, ma l’inclusione dell’attore di Carnival Row e House of the Dragon nella serie della Fase 5 è molto eccitante.

Harris Yulin – Le foto di scena di Daredevil: Born Again hanno suggerito nell’aprile 2023 che la leggenda di Hollywood Harris Yulin si era unito al cast della prossima serie MCU. Non si sa nulla del potenziale ruolo di Yulin in Born Again, ma con crediti come Scarface, Ghostbusters II, Clear and Present Danger e Training Day al suo attivo, Yulin è un’aggiunta brillante al cast di Daredevil: Rinascita.

Genneya Walton – Nel febbraio 2024 è stato annunciato che Genneya Walton, nota soprattutto per le sue apparizioni in Candy Cane Lane, BlackAF e l’adattamento televisivo di School Of Rock, si è unita al cast di Daredevil: Rinascita. Le notizie secondo cui il personaggio di Walton sarà legato al giornalismo hanno portato a ipotizzare che il suo ruolo sarà collegato al giornalista di Daredevil Ben Urich, permettendo alla sua storia di proseguire nell’MCU, ma nulla al riguardo è stato ancora confermato.