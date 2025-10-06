Alita 2: Rosa Salazar fornisce un aggiornamento sul sequel

Rosa Salazar, protagonista di Alita: Angelo della Battaglia, ha appena rilasciato un aggiornamento promettente sul tanto atteso sequel del film di fantascienza del 2019. Diretto da Robert Rodriguez e co-sceneggiato e prodotto da James Cameron, il film ha riscosso solo un modesto successo al botteghino. Nonostante non sia diventato un grande successo commerciale, la risposta del pubblico al film è stata estremamente positiva, suscitando un interesse costante per la realizzazione di Alita 2.

Per anni, i creativi chiave hanno espresso l’intenzione di realizzare un seguito, ma nessuno è ancora riuscito a ottenere il via libera. Durante una recente intervista nella serie Collider Ladies Night, Salazar, che ha interpretato la cyborg protagonista, ha rivelato di sperare ancora in Alita 2. “Parlo sempre di Alita”, ha detto la star. “Potrebbe ancora accadere”. Salazar indica Cameron come motivo di ottimismo, dicendo: “Ha già il set”.

Tuttavia, l’agenda fitta di impegni di Cameron potrebbe essere un ostacolo, e la star scherza: “Avremo Cameron non appena uscirà il prossimo Avatar…”. Quando i conduttori dello show fanno notare che vorrebbero altri sequel, Salazar risponde con un affermativo “Anch’io”, e aggiunge: “Io sono tipo: ‘Andate avanti, andate avanti’. Sono una di quelle. Sono tutti i bot online che lo fanno”.

Per quanto riguarda il motivo per cui il suo interesse per un sequel rimane così forte sei anni dopo, Salazar sottolinea di aver avuto un’esperienza particolarmente positiva nel realizzare il primo film con Cameron e Rodriguez. “È il massimo. Voglio dire, è semplicemente il massimo. Ci sono James Cameron e Robert Rodriguez, che sono amici e stanno realizzando questo progetto insieme. C’è tutto l’amore possibile. C’è una sceneggiatura fantastica”.

“C’è un team di grafici straordinario come Wētā… Ci sono migliaia di persone che lavorano a questo progetto, e tutto si riduce a questo momento tra due… È semplicemente fantastico. Adoro il processo collaborativo, e poterlo fare su quella scala? Pazzesco“. Non resta a questo punto che attendere di scoprire se, parallelamente all’uscita in sala di Avatar: Fuoco e Cenere, Cameron avrà modo di fornire maggiori novità sul tanto atteso Alita 2.

Rosa Salazar ha scritto un trattamento per Alita 2

Sebbene i progressi ufficiali su Alita 2 siano stati lenti, Salazar ha sviluppato un legame così forte con il suo personaggio e il suo mondo che ha deciso di scrivere lei stessa una bozza per il sequel. Secondo la star, Cameron ha apprezzato la sua idea: “Ho scritto questa bozza per Alita 2 subito dopo il film e l’ho inviata a James Cameron. Lui ha detto: ‘È fantastico!’. Insomma, stiamo parlando di James Cameron. Probabilmente non sarà quella che gireremo, ma sono una fan così accanita di quei manga che non ho potuto farne a meno”.