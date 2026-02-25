Aimee Lou Wood protagonista della serie Jane Eyre

Dopo il successo dell’interpretazione di Emerald Fennell di “Cime Tempestose” di Emily Brontë, Aimee Lou Wood sarà la protagonista di un adattamento seriale di Jane Eyre di Charlotte Brontë, prodotto da Working Title. La sceneggiatura è stata scritta da Miriam Battye, autrice di Succession, e un’emittente televisiva britannica è in trattative avanzate per partecipare al progetto.

Il romanzo del 1847, considerato rivoluzionario per il suo stile narrativo in prima persona e per l’approccio alla classe sociale, alla sessualità e all’indipendenza femminile, segue la protagonista che diventa adulta e si innamora del cupo signor Rochester. L’ultimo grande adattamento televisivo di Jane Eyre risale al 2006, con Ruth Wilson, mentre Cary Joji Fukunaga l’ha adattato per il grande schermo nel 2011, con Mia Wasikowska e Michael Fassbender.

L’attrice inglese Wood ha debuttato nella serie Netflix Sex Education prima di recitare nell’ultima stagione di The White Lotus al fianco di Walton Goggins. Quel ruolo le è valso il plauso della critica e del pubblico, ottenendo nomination agli Emmy, ai Golden Globe e agli Actor Awards dei SAG.

La potente casa di produzione britannica Working Title sta attualmente lavorando a un adattamento cinematografico di Ragione e sentimento di Jane Austen, con Daisy Edgar-Jones.