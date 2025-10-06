HomeCinema News2025

James Gunn risponde ai fan che vorrebbero Robert Pattinson come Batman del DCU

Di Gianmaria Cataldo

-

James Gunn 2025
James Gunn partecipa all'evento dedicato ai fan di Superman al Cineworld Leicester Square il 2 luglio 2025 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

L’universo DC finirà per includere Batman, dato che la DC Studios sta sviluppando il film The Brave and the Bold. È infatti in lavorazione una nuova rivisitazione del Cavaliere Oscuro della DC, che si unirà al Superman di David Corenswet e ai futuri eroi sul grande schermo nel reboot dei supereroi di James Gunn.

Prima del reboot della DCU, la Warner Bros. aveva già lanciato l’universo di The Batman, del regista Matt Reeves, incentrato su una versione più giovane dell’eroe, interpretato da Robert Pattinson. Ma una volta annunciato il nuovo franchise di James Gunn e Peter Safran, molti hanno espresso il desiderio di vedere il suo Bruce Wayne nella continuity principale.

Gunn, che rimane in contatto con il pubblico attraverso i suoi social media, ha affrontato più volte la questione della possibile partecipazione di Pattinson al suo universo. Un utente ha poi ora chiesto al regista cosa ne pensasse di coloro che desiderano ardentemente vedere la fusione dei due mondi e Gunn ha risposto dicendo: “Non ho alcun problema con le persone che esprimono ciò che vogliono su entrambi i lati di questa questione molto (non) importante e non capisco la rabbia che le persone mostrano l’una verso l’altra al riguardo”.

Il regista di Superman e Man of Tomorrow aveva precedentemente dichiarato al podcast Happy, Sad, Confused il 5 dicembre 2024: “Ci ho riflettuto”, prima di decidere alla fine di mantenere la proprietà di Reeves come Elseworlds. Possiamo dunque aspettarci di vedere un attore diverso da Pattinson nel ruolo del Batman del DCU, cosa che porterà probabilmente ad una doppia presenza del personaggio sul grande schermo, sebbene con volti diversi.

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the DarkAlien: Romulus.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
