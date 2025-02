Amadeus di Milos Forman torna al cinema!

A oltre quarant’anni dalla sua prima uscita, Amadeus di Milos Forman torna nelle sale cinematografiche italiane, pronto a conquistare nuovamente il pubblico e riportarlo nel cuore di un’epoca musicale straordinaria, la Vienna del XVIII secolo.

Il film, che nel 1984 aveva ottenuto un incredibile successo di critica e di pubblico, uscirà nella versione restaurata 4k.

La storia di Wolfgang Amadeus Mozart (uno straordinario Tom Hulce) raccontata attraverso gli occhi di un invidioso Antonio Salieri (un altrettanto straordinario F. Murray Abraham) – un’opera che mescola storia e finzione, passione e talento – ha fatto di Amadeus uno dei film più iconici di sempre, un classico indiscusso, vincitore di ben otto premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore non Protagonista.

Un capolavoro di luci, costumi, trucco, scenografia, sceneggiatura, interpretazioni e regia per la musica eterna di Mozart. Un’opportunità unica per i tanti appassionati di riviverlo sul grande schermo e per le nuove generazioni di scoprire uno dei film più importanti della storia del cinema.

“La sola cosa che avessi mai desiderato era poter cantare Dio: una bramosia che Lui mi aveva dato, per poi rendermi muto. Perché? E se Lui non voleva che lo esaltassi con la musica, perché instillarmene il desiderio, come una smania in ogni mia fibra, e poi negarmi il talento?”