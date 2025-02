Paradise, episodio 7, la spiegazione del finale: Perché il presidente Bradford ha preso quella decisione

Il presidente Cal Bradford (James Marsden) prende una decisione che cambia il mondo durante i flashback della prima stagione di Paradise, episodio 7, “Il giorno”. Da quando la svolta fantascientifica di Paradise è stata rivelata alla fine del primo episodio, la serie Hulu ha anticipato un evento apocalittico che ha decimato la superficie. Maggiori dettagli sono diventati gradualmente più chiari attraverso le scene passate e presenti dello show. L’episodio 7 esplora quel giorno straziante in cui l’incidente è avvenuto in una puntata che è raccontata quasi interamente attraverso dei flashback.

“Day” riprende immediatamente dopo la fine dell’episodio 6 di Paradise, quando Samantha ‘Sinatra’ Redmond (Julianne Nicholson) dice a Xavier Collins (Sterling K. Brown) che sua moglie, Teri (Enuka Okuma), è viva.

Il resto dell’episodio mostra cosa fecero Xavier e il presidente Bradford in quel fatidico giorno e come Teri avrebbe potuto sopravvivere. Si scopre che Sinatra e i suoi alleati non sono gli unici a nascondere segreti a Xavier e al resto dei personaggi di Paradise City, poiché il presidente Bradford non ha mai detto a Xavier la cosa più importante che ha fatto il giorno dell’evento catastrofico.

Come il presidente Bradford ha salvato la moglie di Xavier e innumerevoli altre persone sulla superficie

Mentre il mondo crollava a causa di catastrofi naturali senza precedenti, i governi di tutto il mondo peggiorarono ulteriormente la situazione impegnandosi in una guerra nucleare nel maldestro tentativo di controllare le risorse rimanenti. Invece di usare il codice rosso, che avrebbe lanciato i missili nucleari degli Stati Uniti e contribuito all’oblio nucleare, il presidente Bradford usò il codice blu. Questo segreto, ideato da un colonnello dopo la crisi dei missili di Cuba e noto solo a ciascun presidente degli Stati Uniti, attiva una serie collegata di impulsi elettromagnetici globali per distruggere ogni circuito elettronico sulla Terra.

Il codice blu permette al presidente Bradford di disarmare tutte le armi nucleari che sono state lanciate, insieme a ogni altro dispositivo elettronico sulla superficie terrestre. Anche se un missile nucleare era diretto ad Atlanta, dove si trovava Teri in quel momento, lei è sopravvissuta grazie alle azioni del presidente Bradford, che ha disarmato la bomba. Anche innumerevoli altre persone sono riuscite a sopravvivere in superficie. Mentre Sinatra sosteneva che fosse più umano lasciarli morire all’istante invece di costringerli a lottare e sopravvivere, il presidente Bradford voleva almeno dare a tutti una possibilità.

Come finì davvero il mondo in Paradise

Prima che venissero lanciati missili nucleari, il mondo era già devastato dall’eruzione di un supervulcano sotto la calotta glaciale antartica. L’esplosione frantumò la piattaforma di ghiaccio, sciolse migliaia di miliardi di litri d’acqua e innescò uno tsunami senza precedenti che percorse 965 chilometri all’ora attraverso l’intero pianeta. Lo tsunami spazzò rapidamente via tutta l’Australia e proseguì più volte da un capo all’altro del pianeta, distruggendo tutto ciò che incontrava.

Alcune parti del mondo, come Washington D.C., sono ancora sott’acqua, ma non è il caso di altre, tra cui quelle dove gli scienziati di Paradise, sono andati in missione.

All’inizio dell’episodio 5 di Paradise, c’è un’inquadratura della punta del Monumento a Washington, mentre il resto della struttura è sommerso dall’acqua. Il Monumento a Washington è alto 169 metri (fonte National Park Service), ma la maggior parte è ora sott’acqua. Anche se lo tsunami non poteva essere fermato, l’eroica decisione del presidente Bradford è riuscita almeno a impedire che il mondo diventasse anche una distesa radioattiva. Alcune parti del mondo, come Washington D.C., sono ancora sommerse, ma non è il caso di altre, tra cui il luogo in cui gli scienziati di Paradise hanno svolto la loro missione.

L’assassino del presidente Bradford in Paradise è un estraneo

Sinatra dice a Xavier che il DNA dell’assassino del presidente Bradford non corrisponde a nessuno a Paradise. Questo indica che il presidente Bradford è stato ucciso da qualcuno esterno alla comunità sotterranea, il che aggiunge nuovi sospettati al mistero dell’omicidio a Paradise. Coloro che sono sopravvissuti in superficie non sanno della decisione del presidente Bradford di dare loro una possibilità di sopravvivenza. Probabilmente lo ritengono responsabile per essere andato sottoterra con abbondanti risorse, mentre apparentemente ha abbandonato il resto dell’umanità.

Affinché il mistero dell’omicidio abbia un impatto completo, l’assassino dovrebbe essere qualcuno dei flashback. Una possibilità è Marsha (Amy Pietz), un’assistente che ha lavorato alla Casa Bianca per il presidente Bradford. I flashback dell’episodio 7 mostrano Xavier che promette di aiutare lei e la sua famiglia, solo per poi lasciarla indietro poiché lei e i suoi cari non sono inclusi nella lista di coloro che possono andare a Paradise. La sua vendetta personale potrebbe averla portata a trovare la comunità sotto la montagna e ad uccidere il presidente Bradford come punizione per ciò che ha fatto.

Cosa significa l’Ultimatum di Sinatra per Xavier

Sinatra dice a Xavier che deve liberare la sua gente, restituire le armi rubate, scoprire chi ha ucciso il presidente Bradford e riportare Paradise alla normalità se vuole riunirsi con sua figlia Presley (Aliyah Mastin) o sua moglie Teri. Uno dei personaggi più pericolosi di Paradise, Jane Driscoll (Nicole Brydon Bloom), ha Presley in ostaggio. Presley non sa che Jane è una killer spietata e l’ha seguita nell’episodio 5. Xavier non sa ancora di Jane, ma sa che Presley non è più al sicuro con suo fratello.

La ribellione di Xavier ha fatto perdere la fiducia del pubblico in Sinatra e nell’establishment, soprattutto dopo i messaggi e la simulazione della chiusura del cielo. Quel fuoco è stato ulteriormente alimentato dal figlio del presidente Bradford, Jeremy (Charlie Evans), che ha detto al pubblico che gli sono state mentite dopo aver avuto accesso ai segreti del governo nel tablet di suo padre. Xavier ama sua moglie e sua figlia e farebbe qualsiasi cosa per assicurarsi che siano al sicuro e per rivederle. Tuttavia, anche se soddisfa tutte le richieste di Sinatra, potrebbe essere troppo tardi per riportare Paradise com’era una volta.

Non esiste una versione della realtà in cui il pubblico torni a fidarsi dell’establishment e a condurre la propria vita quotidiana. Xavier può pensare di dover collaborare con Sinatra per salvare Presley e scoprire come trovare Teri. Tuttavia, deve collaborare solo temporaneamente, poiché la visione di Sinatra è già una causa persa. Come dimostra la varietà di agenti di sicurezza e civili che hanno aiutato Xavier nella sua ribellione, ha molti alleati e insieme possono sperare di salvare la comunità, la famiglia di Xavier e tornare in superficie per la seconda stagione di Paradise.