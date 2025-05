James Gunn sul prossimo trailer di Superman: “Non avete ancora visto il trailer 1.0”.

James Gunn fornisce un nuovo aggiornamento sul DC Universe, sul trailer del prossimo film di Superman e sulla sua uscita. Il Capitolo 1 della DCU, “Gods and Monsters”, è finalmente pronto a fare un grande salto nel 2025, a partire dal film di Gunn su Superman. Ma mentre il debutto di David Corenswet nella DCU sul grande schermo si avvicina, molti stanno ancora aspettando di vedere altre immagini del film su Superman e di saperne di più sulla sua trama.

Oggi, Gunn ha condiviso una nuova immagine di Mr. Terrific nel film Superman per celebrare l’anniversario del personaggio, e un fan ha risposto chiedendo: “Trailer 2.5?” Molti si sono chiesti quando uscirà il prossimo trailer del film DCU. Gunn ha risposto con quanto segue:

Gunn ha spiegato che i fan “non hanno ancora visto nemmeno il trailer 1.0”, ricordando a tutti che il filmato pubblicato nel dicembre 2024 era il Superman teaser trailer. Il co-CEO della DC Studios ha anche aggiunto che il trailer BTS era più che altro un’anteprima e ha detto: “Non vedo l’ora di mostrarvi il trailer!”

Cosa significa l’aggiornamento di James Gunn sul trailer di Superman per il film

Sebbene Gunn non abbia fornito una data precisa per l’uscita del prossimo trailer di Superman, è fondamentale ricordare che la campagna di marketing di un blockbuster hollywoodiano di questo calibro è pianificata nei minimi dettagli. Vale anche la pena considerare che Superman ha avuto una presenza importante al CinemaCon di quest’anno, che si è tenuto all’inizio di questo mese. In seguito, i fan hanno potuto vedere il trailer BTS di Superman, presentato al mondo in occasione del Superman Day (18 aprile) e che ha svelato molte nuove immagini del film.

Considerando che mancano circa tre mesi all’uscita di Superman nelle sale, c’è ancora molto tempo per la campagna di marketing della DCU, e maggio sarà il momento perfetto, dato che precede l’inizio della stagione cinematografica estiva. A giudicare da tutto il merchandising di Superman presentato nelle ultime settimane, la DC Studios non sta affatto rallentando la promozione del film. Stando all’ultimo aggiornamento di Gunn, non sarebbe sorprendente se fosse ancora impegnato nel montaggio del trailer “1.0” di Superman e fosse vicino al completamento.