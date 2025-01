Andy Muschietti conferma che Robert Pattinson non sarà il Batman del CDU

Subito dopo Natale, abbiamo ricevuto la deludente notizia che il sequel di The Batman di Matt Reeves, che non sembra più intitolato “The Batman – Part II“, ha subito un forte ritardo e non arriverà nelle sale prima del 1° ottobre 2027.

Nonostante il co-CEO dei DC Studios James Gunn abbia dichiarato sui social media che il ritardo era semplicemente dovuto al fatto che la sceneggiatura non era stata completata, si è speculato sul fatto che alcune recenti voci relative al fatto che Gunn volesse portare la star Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro del DCU potevano essere la vera ragione.

Gunn ha precedentemente ammesso di aver preso in considerazione l’idea di tenere Pattinson come Batman e l’insider Jeff Sneider è ancora irremovibile sul fatto che questa sia la linea d’azione che il regista di Superman vuole intraprendere.

Andy Muschietti di The Brave and the Bold smentisce il rumor che vuole Robert Pattinson Batman del DCU

Anche se c’è del vero in questo, ora abbiamo sentito dal regista di The Brave and the Bold, Andy Muschietti, che ha chiarito ampiamente che Pattinson non sarà il Caped Crusader del DCU durante un’apparizione al programma Radio TU. “Come tutti sanno, il Batman presente in The Brave and the Bold apparterrà al nuovo universo DC. È abbastanza ovvio che il Batman di Matt Reeves non fa parte di questo nuovo universo. Tuttavia, DC e Warner Bros. stanno andando avanti con la seconda parte della serie Batman di Reeves, che, come ampiamente riportato, dovrebbe uscire intorno al 2027. Ciò significa che il prossimo film di Batman impiegherà del tempo prima di vedere la luce.”

“Pubblicare due film di Batman contemporaneamente sarebbe controproducente”, ha continuato il regista di The Flash. “Quello che sta facendo la DC è creare una strategia per garantire che questi due film non entrino in conflitto tra loro. Per quanto riguarda il mio coinvolgimento nel progetto, per ora ci sono buone intenzioni. Vogliono fare il film con me e voglio farlo anch’io. Sono impaziente di lavorare al film. Stiamo parlando della storia e del tono.” Possiamo anche prendere questo come conferma che Andy Muschietti è ancora intenzionato a dirigere The Brave and the Bold nonostante le voci contrarie.

“Abbiamo visto The Flash prima ancora di prendere le redini dei DC Studios, e sapevamo di essere nelle mani non solo di un regista visionario, ma anche di un grande fan della DC”, hanno affermato Gunn e Peter Safran in una dichiarazione congiunta all’epoca. “È un film magnifico, divertente, emozionante e l’affinità e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuonano in ogni fotogramma.

Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, c’era davvero una sola scelta. Fortunatamente, Andy ha detto di sì. Barbara ha firmato per produrre con noi e siamo partiti. Sono una squadra straordinaria e non potremmo avere partner migliori o più stimolanti mentre ci imbarchiamo in questa nuova emozionante avventura nel DCU”.

Insieme a una nuova interpretazione del Cavaliere Oscuro, The Brave and the Bold presenterà un Robin molto diverso nelle vesti di Damian Wayne, un “adolescente omicida cresciuto da assassini che è anche il figlio che Batman non sapeva di avere”.