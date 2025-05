Angelina Jolie protagonista della commedia Anxious People

Negli ultimi anni Angelina Jolie ha diradato la sua partecipazione a nuovi progetti e il suo lavoro si è orientato maggiormente verso il lato drammatico. Nel 2021 ha fatto il suo debutto nel MCU in Eternals, poi si è presa una pausa di tre anni dalla recitazione. L’anno scorso è tornata sul grande schermo con il biopic Maria, che le è valso il plauso della critica. L’anno scorso ha anche scritto e diretto il dramma di guerra Without Blood. Ora, è stato confermato che la Jolie tornerà a recitare con una gradita novità, ovvero dedicarsi ad una commedia.

Deadline conferma infatti che Angelina Jolie è infatti ufficialmente protagonista dell’adattamento cinematografico di Anxious People. La storia è nata come un romanzo giallo comico di Fredrik Backman, pubblicato in svedese nel 2019 e con la traduzione in inglese pubblicata due anni dopo, nel 2021. Backman è un autore di rilievo che ha raggiunto la classifica dei bestseller per A Man Called Otto, poi adattato al cinema in Non così vicino con protagonista Tom Hanks.

Anxious People racconta di un rapinatore di banche che, dopo una rapina fallita, finisce per prendere in ostaggio un gruppo di persone in un condominio. Tale romanzo di Backman è ad oggi già stato adattato in una miniserie di Netflix, composta da sei episodi, ma ora riceverà dunque anche un adattamento cinematografico diretto da Marc Foster e scritto da David Magee. Foster è regista di Non così vicino ma è noto anche per aver diretto World War Z, Neverland – Un sogno per la vita e Machine Gun Preacher.